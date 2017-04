Destacan papel de equipos en FIRST

CBTIS 159 DE GÓMEZ PALACIO LOGRÓ EL LUGAR 14 DE ENTRE 79

Como un buen papel fue como calificó Amparo Rodríguez Vázquez, coordinadora regional de FIRST Laguna y gerente de Medio Ambiente en industrias Peñoles, el desempeño de los seis equipos laguneros de robótica, sobre todo el del CBTIS 159 de Gómez Palacio, que logró el lugar 14 de entre 79 equipos que compitieron en su cancha en el Mundial de Robótica "Championship" que se celebró en Houston, Texas del 19 al 22 de abril.

Los laguneros compitieron contra equipos de varias partes del mundo como: Perú, Chile, Brasil, Canadá, Israel, Estados Unidos y de México.

Rodríguez comentó que de los 19 equipos mexicanos que lograron su pase al mundial, 6 fueron laguneros, "lo cual nos habla que el 30 por ciento de los equipos que fueron a Houston a competir, eran laguneros". "Estuvo magnífico", recalcó la coordinadora regional de FIRST.

Los equipos que lograron su pase fueron: el Colegio Americano de Torreón; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Laguna; el Centro de Estudios Tecnológicos de La Laguna del Rey (Cetlar), el Colegio Cervantes; el Conalep Torreón (5705) y el Cbtis 159 de Gómez Palacio, Durango.

Entre las experiencias que vivieron los jóvenes está el que estudiantes de otros países tienen las mismas habilidades, las mismas oportunidades y destrezas.

"No tiene nada de diferente, espero que eso sea lo que se vaya quedando en los muchachos, de que no hay diferencias… ojalá lo traigan bien inculcado para que ya no digan , es que eso sólo pasa allá, no puede pasar acá porque tienen lo mismo que ellos", insistió.

Amparo Rodríguez dijo que tras obtener el lugar número 14 por parte del Cbtis 159 y el 25 por el Colegio Cervantes, es aún mayor la responsabilidad de los jóvenes en los próximos encuentros.

Por otra parte, comentó que el certamen regional FIRST que este año se celebró por primera vez en Torreón, se podría quedar "para siempre" en la Comarca.

"Si nos portamos bien, para siempre, si nosotros decimos aquí quiero que se quede, se queda, y todos queremos que se quede", comentó Amparo Rodríguez.

Trabajo. El equipo Cp-Bots del Cbtis 159 de Gómez Palacio obtuvo el lugar 14 de entre 79 equipos.