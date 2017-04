Propone senador Ted Cruz que 'El Chapo' pague muro de Trump

El senador y exaspirante a la candidatura presidencial republicana, Ted Cruz, presentó una propuesta de ley para que el gobierno de Estados Unidos utilice el dinero decomisado al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Cruz señaló que el gobierno estadounidense está buscando confiscar más de 14 mil millones de dólares en ganancias ilícitas de “El Chapo”, el ex líder del cártel de Sinaloa que fue recientemente extraditado a EU, para construir la barrera fronteriza, cuyo costo estimado es de 21 mil millones de dólares.

El dinero, señaló Cruz en su propuesta, “tomará un largo camino hacia la construcción de un muro que mantendrá a los estadounidenses seguros y frenará el flujo ilegal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur".

"Garantizar la seguridad de los texanos es una de mis principales prioridades. También debemos tener en cuenta el impacto en el presupuesto federal. Aprovechando los activos criminales de “El Chapo” y sus aliados, podemos compensar el costo del muro y hacer avances significativos para lograr los objetivos de seguridad fronteriza establecidos por el presidente Trump ", sentenció el senador republicano por Texas.

