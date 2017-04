Riquelme frente a ciudadanos en Encuentro Siglo

TORREÓN, COAH.-

Continuando con lo programado, en la edición de este martes de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide", participa Miguel Riquelme Solís, candidato de la coalición "Por un Coahuila Seguro", conformada por PRI, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Partido de la Revolución Coahuilense, Socialdemócrata y Campesino Popular.

Al igual que en la edición de este lunes, el candidato respondió a los cuestionamientos de seis invitados seleccionados por el Consejo de Encuentro Siglo, así como a las que fueron recibidos mediante la plataforma habilitada ex profeso.

El evento estuvo moderado por Marcela Pámanes y Arturo González y pudo seguirse también por la estación 91.1 Kiuu FM.

Los invitados fueron los mismos que participaron en la edición de este lunes: Sofía Díaz Orozco, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Función Pública de la UA de C; Juan Diego Hinojosa, director de la Incubadora de Negocios del Tec de Monterrey; Daniel González, economista, investigador y catedrático; José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna; Alfredo Murra, director general de Grupo Cimaco y Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna.

En base a sorteo previamente realizado, fue Sofía Díaz la primera en participar, preguntando al candidato: ¿cómo hará posible crear vinculación entre egresados y empresas y que haya salarios dignos? Miguel Riquelme señaló que su visión de vinculación va más allá de la tradicional, que busca "enfocar las baterías a la construcción de la infraestructura necesaria para aprovechar la competitividad" regional y generar un "Coahuila competitivo con sus regiones totalmente involucradas en la proveeduría local". Se refirió a la Reforma Energética, sobre la cual consideró necesario vincularla a los planes de estudio actuales.

El licenciado Luis Rey Delgado se centró en el tema de la transparencia, cuestionando a Riquelme cómo ve la relación de gobierno y sociedad en esta área; el candidato dijo considerar "indispensable" la participación ciudadana en los distintos ámbitos, resaltando las políticas públicas que emprendió durante su gobierno para conseguirlo y aseguró que "en mi gobierno será fundamental la participación de la sociedad... sobretodo en materia de transparencia y combate a la corrupción".

Siguió el turno de Eduardo Murra, director general de Cimaco, quien desde el punto de vista del empresariado y la carga fiscal que afrontan, preguntó sobre el destino de los recursos, como el Impuesto Sobre Nóminas y la transparencia en su aplicación; el candidato dijo que su compromiso es "no aumentar esa carga fiscal en lo que corresponde al gobierno del Estado", y destacó la mezcla de recursos con la que se realizaron obras en Torreón, teniendo como premisa "el ponerme siempre de acuerdo con los empresarios", se comprometió a conformar un fideicomiso para el gasto del ISN, para que se valoren prioridades.

Juan Diego Hinojosa se centró en el tema de la corrupción y el Sistema Estatal de Corrupción, Riquelme dijo que su creación es obligación del Estado y que si es favorecido con el voto, se comprometerá a crear una Fiscalía Anticorrupción que "evite a toda costa que algún político, que algún miembro de la administración pública, se favorezca con recursos de la sociedad", recordó sus propuestas de eliminación de fuero e implementación obligatoria de declaración "3de3".

José Reyes Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna preguntó: ¿sería usted el primer gobernador en tomar en cuenta a los colegios para la designación de funcionarios? El candidato respondió con un inmediato "por supuesto" y llamó a todos los colegios a la participación "que pueda aportar a Coahuila", confiando en que con la nueva Ley de Adquisiciones su participación se garantizará.

Daniel González, economista e investigador académico, hizo referencia a los estudios del Coneval y se vio interesado por conocer la opinión del entrevistado sobre los programas sociales que deben permanecer y los que necesiten ser replanteados; Riquelme anunció la implementación de "programas sociales novedosos" e indicó que debe "diversificarse la economía" en regiones que dependen de otras, lo que "está dentro de mi visión como eje estratégico".

Terminada la primera ronda de preguntas de invitados presentes, se procedió a desahogar las que llegaron mediante la plataforma habilitada con tales fines.

Juan Carlos García preguntó: ¿Estaría usted dispuesto a trabajar sin ningún sueldo y en su caso ser removido de su función si el pueblo lo reclama, firmándolo ante notario público?

El candidato dijo no estar dispuesto a donar su sueldo, pues eso sería "engañar a la sociedad", dijo que devengará un sueldo, pero que será "el justo para que los coahuilenses estén tranquilos".

Cuestionó Jorge Gallegos: ¿Cómo vas a salvar las pensiones del estado? Riquelme consideró que las pensiones tienen un "vicio de antaño", lamentó que las anteriores generaciones no les dieran una mejoría, aseguró que buscará generar "un círculo positivo dentro de las pensiones estatales" y que se buscarán recursos federales para "no seguir aventando la bolita a las siguientes generaciones, sino delimitar topes dentro del sistema pensionario".

Antonio Medina quiso conocer: ¿Cómo implementaría la transparencia financiera en su gobierno? ¿A quiénes del sector ciudadano involucraría y cómo para que lo auditen constantemente? Miguel comentó que con la Fiscalía a la que se refirió anteriormente, se asegura una transparencia en el manejo de los recursos y que evaluará perfiles a involucrar.

"¿Se compromete a en menos de un año tener resultados en cuanto al esclarecimiento de la deuda caiga quien caiga?", fue pregunta de Raúl Hernández, a la que Riquelme respondió asegurando que le interesa "la transparencia... caiga quien caiga, aplicaremos todo el peso de la ley".

Jorge Navarro envió esta pregunta: ¿Cómo investigarás el “fraude” de la deuda, así como la falsificación de documentos y la relación con los grupos delictivos si tú siempre has trabajado para los Moreira, y por lo tanto has sido partícipe de todo esto? El aspirante a la gubernatura de Coahuila refutó el planteamiento y defendió el cambio que, dijo, generó en Torreón; asimismo, enfatizó el "no ser tapadera de nadie".

El mismo ciudadano preguntó: ¿Qué vas a hacer acerca del “fraude” de luminarias (alumbrado) en Torreón? ¿Te autoinvestigarás? En lo cual Riquelme Solís nuevamente dijo ver una "equivocación en el planteamiento", defendiendo el programa de renovación del alumbrado emprendido durante su gobierno, que, aseguró, según las encuestas es uno de los servicios que más deja satisfacción. "No hay ninguna deuda", dijo.

Cuestionó Raúl Hernández: ¿Podría decirnos específicamente los nombres de los estados y sindicatos que han sido beneficiados por los impuestos recaudados en Coahuila? Miguel señaló a Guerrero, Chiapas y Nayarit, mientras que sobre los sindicatos dijo primero no haber dicho nada al respecto, para posteriormente relacionar a los maestros de Oaxaca como parte de aquellos que se "benefician de nuestros impuestos".

¿Usted se considera una persona honesta, puede mirar a sus hijos y hablarles de integridad y rectitud?, planteó José; Riquelme Solís respondió que "no sólo eso, sino que puedo caminar por las calles de mi municipio", confiándose en haber dejado un claro ejemplo a su familia y a sus hijas, sintiéndose "incapaz de poner en duda lo que les ha enseñado". "Puedo caminar con la frente en alto aquí (en Torreón), por Coahuila y en todo México", enfatizó.

Eduardo Pérez envió la siguiente pregunta: Responda directamente y con ética: en caso de ganar la gubernatura, ¿cuál será su postura respecto al proceso de la creación del nuevo estado de La Laguna? Miguel tajantemente dijo no estar de acuerdo, no creer en el Estado de La Laguna, sino en todo Coahuila, "lo veo como una utopía, yo estoy gran centrado en gobernar un estado como es el nuestro".

Finalmente, Rafael Mora Garza preguntó: ¿Cuáles serían tus estrategias para atender el consumo de drogas en la juventud coahuilense? El candidato consideró que la mejor arma contra la drogadicción es la prevención, dijo que él "sí le entró" al cambio radical en zonas involucradas con el crimen organizado en Torreón y que "eso es realmente la prevención para evitar que nuestros niños y jóvenes caigan en las drogas".

Continuando con lo programado, se procedió con la segunda ronda de preguntas de los invitados presentes en el Encuentro Siglo, siguiendo el mismo orden que en la parte inaugural.

Sofía Díaz preguntó sobre si se cuenta con un plan que aproveche la particularidad de la zona metropolitana en la que convergen dos estados, Coahuila y Durango; Riquelme Solís se refirió a la inseguridad como responsable de "ahuyentar las inversiones" y destacó sus propuestas de conectividad para aprovechar el potencial metropolitano impulsando la infraestructura necesaria, "orientando y enlazando a la comunidad universitaria con el sector productivo" para generar empleos con mejores salarios y que "aquí se queden los recién egresados a trabajar en su tierra".

Tocó turno de Luis Rey Delgado quien habló del endeudamiento estatal y pidió al candidato detallar su plan de trabajo al respecto, a lo que éste llamó "un reto" y se comprometió nuevamente a "castigar a quien resulte responsable", y tomar decisiones "como bursatilizar algunos ingresos para abonar al pago de la deuda, trabajar con mucha transparencia, con un gobierno austero, y sin lugar a dudas, disminuir la nómina".

El licenciado Alfredo Murra recordó la inversión con recursos del ISN en el Paseo Morelos y pidió enlistar las tres prioridades que tendría el priista como gobernador, y en qué tres regiones del estado se enfocaría más; Riquelme mencionó primero a la seguridad, como segundo tema el desarrollo económico, en especial en las regiones Centro, Norte y Carbonífera. Finalmente, como tercer prioridad puso a la salud y añadió como otro combatir la corrupción y garantizar la transparencia.

Juan Diego Hinojosa pidió, concretamente, explicar como se pretende generar emprendedurismo, Miguel Riquelme volvió a referirse a la Reforma Energética, sobre la cual consideró necesario "estar listos en la construcción de infraestructuras y en la participación de nuestros recién egresados", y aseguró que la clave para generar empleo será aplicar "incentivos agresivos".

José Reyes Martínez preguntó cómo se evitarán malas prácticas en las asignaciones de contratos; Riquelme Solís comentó nuevamente sobre la Ley de Adquisiciones y garantizó que "las licitaciones del gobierno del Estado van a ser transparentes, van a participar todas las regiones, y se formará un Consejo para evaluar todas las licitaciones, para que verdaderamente sean públicas".

Finalmente, cerró el ejercicio Daniel González, quien cuestionó sobre cómo lograr un estado con oportunidades equitativas para todos, particularmente en el ámbito laboral para la población femenina, sobre lo cual el candidato a gobernador de Coahuila dijo que las mujeres serán prioridad para su gobierno, para que "ellas también puedan ser mano de obra calificada y el ámbito laboral genere oportunidades iguales para todas y todos, poniendo a consideración que las empresas que contraten mujeres, tengan un incentivo".

¿Eres rico? Le preguntó para concluir la moderadora Marcela Pámanes, como se hizo en la edición del lunes, a lo que Riquelme expresó un tajante "no. Vivo de mi trabajo y de mi sueldo", para finalizar la segunda parte de esta edición de Encuentro Siglo. Hacemos Comunidad, "Candidatos responden, Coahuila decide".



