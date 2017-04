Cruz Azul y Pumas, dos grandes a punto de despedirse de la 'fiesta'

CIUDAD DE MÉXICO.-

Cruz Azul y Pumas están al borde del fracaso. Restan dos fechas del Clausura 2017 y para ambos equipos de la capital significa una delgada línea entre estar o no en la Liguilla.

Previo al arranque del torneo, cementeros y universitarios perfilaban como grandes sorpresas por sus atractivas contrataciones.

La Máquina desembolsó unos 7.9 millones de dólares por los fichajes de Martín Cauteruccio, Ángel Mena, Gabriel Peñalba y Martín Rodríguez, sin olvidar la llegada del técnico español Francisco Jémez.

Mientras, Universidad se hizo de los chilenos Nicolás Castillo y Bryan Rabello por unos 3.8 mdd.

¿De qué tamaño será la desgracia que dos de los llamados grandes del futbol nacional si no califican? El brasileño Julio Pinheiro, exjugador celeste y auriazul, opinó que "es triste, dos equipos grandes de México en constantes problemas, pasa otro año y siguen teniendo problemas, lo lamento por su historia y tradición".

Cruz Azul sigue vivo matemáticamente, aunque es complicado que en dos fechas, el club dirigido por Jémez evite por sexta vez al hilo quedar fuera de Liguilla. "Es poco el tiempo en México, es de resultados inmediatos, la exigencia de directivos siempre será fuerte. Aunque se está alejando de la tablita del descenso, es triste ver a Cruz Azul de esta manera".

Víctimas de su plantel limitado, mermado por lesiones a lo largo del campeonato, Pinheiro considera que Pumas debe aguantar su proyecto con Francisco Palencia en el banquillo.

"De no avanzar, ojalá la directiva lo mantenga. Se me hace injusto que lo lleguen a sacar, porque pasaron muchas cosas y el futbol es así con la mala suerte de las lesiones y un plantel no muy grande. Palencia se me hace de los mejores entrenadores que hay, es un gran líder que desde Cruz Azul se preocupaba de los canteranos", finaliza el ex jugador de ambos clubes.