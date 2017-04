'Piojo' anhela ganar otro campeonato

Agencias

Ciudad de méxico.- Miguel Herrera ya se hubiera proclamado campeón si la Liga MX se jugara como en Europa, a puntos.

Las 61 unidades a las que ha guiado el "Piojo" a los Xoloitzcuintles de Tijuana en el año futbolístico (Apertura 2016 y Clausura 2017), ya son inalcanzables para los que vienen detrás: Guadalajara (53 unidades) y Monterrey (52). En resumen, el ex seleccionador tricolor dirige al mejor equipo del futbol mexicano.

En entrevista, el estratega de la escuadra fronteriza se ilusiona con el título del Clausura 2017.

"Trabajo para dar resultados, no para estar de moda", aclara, al mismo tiempo que no le cierra la puerta al América, ni a ningún equipo "grande" de la Liga Mx.

NTu equipo es el mejor del año futbolístico, ¿A qué le atribuyes el éxito de Tijuana?

-61 puntos llevamos en los dos torneos. Al equipo lo veo bien, lo veo concentrado, hemos tenido un gran equilibrio, teniendo goleadores: el torneo pasado a Dayro [Moreno], este torneo a Avilés [Hurtado] y a Milton [Caraglio]. Teniendo un equipo sólido atrás, el equipo no baja los brazos. Si caemos en un bache de que no ganamos, pues tampoco perdemos. Hemos sacado los puntos para conseguir los objetivo, que un año sumáramos más de 60 puntos para olvidarnos completamente de la porcentual y clasificar en los dos torneos a la Liguilla.

N¿Cómo has logrado que tus futbolistas respondan a forma de jugar que los tiene como el puntero del balompié nacional?

-Armamos un buen equipo, no lleno de nombres, sino de jugadores que funcionen y que hagan lo que tú pretendes dentro de la cancha.

N¿Qué rasgos de tu personalidad tienen los Xoloitzcuintles?

-Trabajamos con el convencimiento de que todos colaboradores, con su granito. Tomar en cuenta que el único indispensable es el balón, y lo hagamos nuestro amigo, que lo tengamos el mayor tiempo posible de nuestro lado. Lo hacen los jugadores con gran alegría y pelear por estar en los primeros planos dentro del futbol mexicano.

N¿Sientes que el título está cerca en este torneo?

-La verdad es que no está muy lejos. Debemos aterrizar, terminar el torneo bien, sumar otros seis puntos. Ya la porcentual ya la dejamos muy lejos. En la Liguilla va a ser muy importante demostrar que lo del torneo regular no sea casualidad y mostrarnos muy sólido

NEn América y la Selección, estuviste de moda, ¿en estos momentos te sientes igual?

- [Risas] Trabajo para dar resultado, no para estar de moda. Hago lo que te piden los dueños y a mí Jorgealberto [Hank], me pidió que rescatáramos al equipo de los últimos lugares de la tabla porcentual y regresar a los primeros planos del futbol mexicano. Creo que hasta el momento estamos entregando buenas cuentas y es lo más importante. A los diferentes dueños y presidentes de los equipos que me han invitado a participar, trato de hacer el mejor trabajo para estar en boca de todos y mantenerte atractivo para participar en cualquier proyecto.

NNo se habla de Tijuana, como de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas que no están con los resultados que has tenido...

-Eso lo sabemos. Son equipos importantes. Son aficiones grandes, equipos de muchísima tradición. Los equipos de provincia tienen que estar muy bien para que se hable de ellos. Yo creo que Xolos ha hecho muy bien las cosas. Hay equipos de mayor nombre, pero estamos en proceso de crecer, alcanzar títulos para dejar de ser un equipo joven y chico, y convertirnos en un club de tradición, fuerte, que le guste a la gente verlo.

N¿Te quieres quedar en Tijuana por mucho tiempo o te irías al América como se especula?

-Estoy muy contento, en mayo nos vamos a sentar a ver lo que sigue, renovar el contrato o ver lo que sigue. Estoy concentrado en conseguir el título.

N¿Te seduce ir al América como antes o ya no?

Siempre estar en un equipo importante y de tradición es llamativo. En Tijuana me han hecho sentir bien, estamos contentos. Vamos a ver qué pasa. Los equipos importantes siempre serán atractivos.

16

En fila es la marca en México impuesta por América de la temporada 1981-82 a la 1995-96

61

Suma hasta ahora el "Piojo" Herrera en los dos más recientes torneos con Tijuana.

Para el duelo ante Tigres, Miguel Herrera ya podrá reaparecer en la banca de los Xolos de Tijuana. (Jam Media)