Arremete Humberto Moreira contra Felipe Calderón

Después de que el expresidente Felipe Calderón se expresara a través de su cuenta de Twitter rechazando haber exonerado a Humberto Moreira y señalara diversas acusaciones en su contra, el exgobernador de Coahuila arremetió por medio de un video en el que le pidió “ya no tuitees tarugadas”.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Moreira Valdés respondió a los señalamientos de Calderón en el que en diversas ocasiones lo acusó de haberse robado la presidencia así como hizo énfasis en un presunto problema de alcoholismo.

“Le quiero decir al hombre que se robó como poco hombre la presidencia de México que cuando tomes no tuitees, que razones lo que pasa cada que escribes alguna palabra”, manifestó.

Se defendió señalando que “tú sabes la persecución que fui objeto por tu culpa y de todo salí inocente...la PGR cuando fuiste presidente me exoneró de todo, no existe un solo medio probatorio, yo no soy ratero como tú”.

El exlíder del PRI incluso acusó a Calderón de que la deuda de Coahuila se generó por su culpa “por ese odio que me tenías y nunca nos quisiste apoyar a pesar de que Coahuila mantiene al país”.

Humberto Moreira insistió en que en España “no hubo nada”, sin embargo dijo “tú sí estás embarrado con el narcotráfico”.

“Eres un malandro borracho y asesino”, insistió. “Ya cálmate. No encontraste nada porque no hay nada”, agregó.

“Tú a mí no me has hecho ningún favor… deja la etiqueta azul, aquel que te tomabas cuando fuimos al estadio Corona que todo el estadio te mentó la madre, yo me sentía muy incómodo, no había forma de platicar contigo, estabas muy mal, te aventaste casi un litro de whisky a un lado mío, y después aquel joven que agrediste cuando se quiso tomar una foto contigo. Ve por favor a Oceánica, quien sabe que te estés metiendo además del alcohol”.

Finalmente Humberto Moreira le pidió al expresidente reflexionar “que todo el daño que me hiciste no causó más que fortaleza en mí. Yo sí estoy limpio, tú no, tu condena será eterna”.

