Rechaza AMLO relación con Javier Duarte

TORREÓN, COAH.-

DICE QUE CASAS DE CANDIDATOS 'NO LAS TIENE NI OBAMA'

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, visitó esta mañana el municipio de San Pedro y dijo que los señalamientos que han hecho sobre una presunta relación con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es una campaña de desprestigio, orquestada por el Gobierno.

Expresó que “lo que están tratando es echarme lodo pero siempre he salido ileso de las calumnias y le repito, me pueden llamar Peje pero no lagarto”.

Reiteró que no existe relación alguna con el exmandatario que actualmente está preso en Guatemala, al contrario, comentó que entre el tricolor y el blanquiazul, se han encubierto para “hacer sus tranzas”.

Incluso señaló que cuando Guillermo Anaya era senador, “curiosamente no apoyó la denuncia que en su momento interpusieron sus compañeros de bancada en contra de Humberto Moreira por el quebranto de las finanzas en Coahuila, quien al final resultó absuelto por la Procuraduría General de la República o en este caso por Felipe Calderón, poco antes de que Enrique Peña Nieto tomara el poder”.

Mencionó que en Coahuila las condiciones son inmejorables para que Morena obtenga el triunfo. “Pero venimos a que la gente no caiga en la tentación de vender su voto, porque PRI y PAN están acostumbrados a comprar los votos con la entrega de despensas, tinacos o dinero”.

Insistió en que dichos partidos son lo mismo, “son igual de corruptos, El Riquelme y El Anaya acaban de dar a conocer tienen casas, mansiones en Torreón que no las tiene ni Obama”.

AMLO estuvo acompañado por el candidato a la gubernatura de Morena, Armando Guadiana y los candidatos a alcaldes de varios municipios que abarcan el cuarto distrito electoral con cabecera en San Pedro.



AMLO visitó hoy San Pedro junto a Armando Guadiana. (EL SIGLO DE TORREÓN)