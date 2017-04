México pagará de alguna forma el muro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tarde o temprano, de alguna forma México pagará por el muro que pretende levantar en su frontera.

Trump volvió a utilizar su cuenta de Twitter para mandar el mensaje.

"Finalmente, pero en una fecha posterior para que podamos empezar temprano, México pagará de alguna forma por el muro fronterizo que tanto necesitamos", escribió en su red social.

En días pasados el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, anunció que los trabajos de la construcción del muro iniciarán en verano próximo.

Esta mañana de domingo, el diario estadounidense "The Washington Post" sostuvo en su principal editorial que el plan presidencial se convertiría en un “monumento a la xenofobia” en el improbable caso de que tal idea “faraónica” sea completada.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.