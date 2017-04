TORREÓN, COAH.-

Eduardo España celebra 25 años de carrera con su monólogo Felices que le gustaría traer pronto a Torreón

TORREÓN, COAH







Tiene salud, una familia que lo apapacha, dos perros de nombres Mariachi y Marimba que cada que llega a su casa lo reciben entusiasmados y además el trabajo no lo deja descansar; por lo tanto el actor Eduardo España puede gritar a los cuatro vientos que, "Soy un hombre feliz".

"Me siento contento haciendo lo que hago, cuento con un techo y con muchas personas que me quieren. Soy un apasionado de la buena comida, de los libros: me gusta cocinar, disfruto la vida y me enamoro de cada proyecto que llevo a cabo. Estoy muy agradecido con Dios y con la vida por todo lo que me ha brindado", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

Todo ese júbilo que siente ahora, ha quedado plasmado en su monólogo Felices que cada lunes presenta en el Foro Luciérnaga de la Ciudad de México y que le gustaría llevar por toda la nación. Se trata de un show con el que de igual manera celebra 25 años de trayectoria.

"Cumplo 25 años, la vida se pasa volando y quise festejar con este espectáculo unipersonal que para mí es un proyecto de vida que tiene mucho que ver con historias personales y con cosas aprendidas en diferentes pasajes de mi estancia en este mundo", dijo vía telefónica.

España explicó que en dicho montaje presenta 12 personajes divertidos y entrañables que han logrado hacer una fuerte conexión con quienes los han conocido en las funciones que ya ha otorgado.

"Entrevisté a varias personas acerca de su concepción de la felicidad, obtuve respuestas increíbles y todo eso quedó registrado en Felices. Las personas que lo han visto se han sentido identificadas con los personajes y descubren que no vale la pena amargarse la existencia con tonterías", dijo.

Por otro lado, "Lalo" informó que también se encuentra entusiasmado por su canal de Youtube, Garnacha Channel, que cuenta con más de 70 mil suscriptores. Semana a semana sube videos de sus personajes como "Márgara Francisca" o "Nachito Naranjo".

"Este canal lo abrimos entre dos socios que son Pablo y Julio César y un servidor. Decidimos hacerlo con la intención de llegarle a otros públicos, los videos que subimos divierten a los usuarios de las redes pero también dejan un mensaje de que no hay que dejarnos ya de lo que pasa en México; hacemos críticas sin censura valiéndonos de un humor inteligente agudo", pronunció.

A la par de Felices y su trabajo en la citada plataforma de videoclips, Eduardo cuenta con otros proyectos que son la segunda temporada de Vecinos y el estreno del filme Cómo matar a un esposo muerto.

"Ya estamos grabando la nueva entrega de Vecinos. Su trama conservará su frescura y su humor blanco pero ahora pasaremos por situaciones ya apegadas a la actualidad. En cuanto a la cinta en la que comparto créditos con Mara Escalante confío en que tiene todo lo necesario para que sea un éxito en la taquilla", sostuvo.

El nacido en Guadalajara, Jalisco reveló que es un tipo proactivo e inquieto que siempre está en la búsqueda de oportunidades.

"Yo no me espero a que lleguen las cosas a mí, me gusta generar trabajo. Si no te llaman para hacer TV pues ahí está Youtube o por ejemplo, he producido mis propios espectáculos a lo largo de mi carrera", confesó.

Saqueo de políticos lo pone triste

Aunque es un hombre feliz, hay algo que sí pone melancólico a Eduardo España y es la manera en la que varios políticos han saqueado a México.

Lamentó ver la foto que circula en redes sociales en la que aparece el presidente Peña Nieto con 10 (de 19 gobernadores) que están presos, procesados o prófugos.

"La corrupción que hay en la nación me da tristeza. Vi la imagen ésa que circuló en Twitter o Facebook de Peña con los gobernadores y dije 'no manches' dan pena ajena y hasta quiere uno darles una patada en los tanates.

"Es muy triste que en México haya gente tan pobre y estos desgraciados estén jodiendo la lana de tanta gente; es terrible que tengamos un gobierno tan decadente y cínico", comentó.