Julián Gil llora al hablar de su hijo

Ciudad de méxico.- Julián Gil se refirió por primera vez de su separación con la actriz Marjorie de Sousa y no pudo contener las lágrimas al hablar de Matías, el hijo que ambos tienen en común y que nació hace tres meses.

El actor presentó una línea de productos en Miami, donde al ser cuestionado sobre la separación con Marjorie, confesó que él también se siente triste y frustrado porque la relación no funcionó.

"Los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos... yo también estoy decepcionado, también estoy triste, también estoy frustrado, le aposté a una relación con ilusión", dijo.

Aclaró que Marjorie no le ha prohibido ver a su hijo, que si no lo ha visto es porque se encuentra trabajando fuera de México.

"Salí de México por proyectos el 27 de marzo que fue la última vez que vi a Matías, no es que ella no me lo dejó ver", sostuvo.

Gil dijo conmovido que espera tener una "sana" y "bonita" relación con su hijo, y pidió entre lágrimas, que no se le juzgue como padre, porque no tiene nada que probar a nadie.

"Lo único que pido es que se me dé la oportunidad, como la he tenido con mis dos hijos anteriores", afirmó.

"Confío mucho en Marjorie, sé que es una gran mujer, es una gran hija, eso la convierte en una gran madre, estoy confiado que tanto la justicia de México, como ella, entiendan que lo único que voy a pedir es que se me den mis derechos porque el niño lleva mi sangre y lo voy a defender a muerte", aseguró.

Gil reiteró que hasta el final defenderá su relación con Marjorie, pues siempre estará en su vida.

"Voy a defender igual mi relación con Marjorie como siempre la he defendido, la voy a defender toda la vida porque Marjorie de alguna manera va a estar en mi vida siempre".

Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa mujer intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos.

136 MIN.

CLASIFICACIóN: B.

ELENCO: Dwayne

Johnson, Michelle

Rodríguez y Charlize

Theron.

DIRECTOR: F. Gary Gray.

Cartelera

FILM & ARTS

09:20 hrs.

Días de gloria

Bill y Abby, una joven pareja, deciden abandonar la pobreza y la dura vida que llevan en Chicago. Los dos, junto a Linda, la hermana de Bill, viajan hacia Texas donde encuentran trabajo como braceros en una granja.

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

A dónde Ir..

GOLDEN

19:00 hrs.

Enseñanzas

Elizabeth es una profesora despiadada y absolutamente irresponsable. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para conquistar a un rico y guapo profesor; pero, para ello, tendrá que competir con Amy.

NATGEO

19:10 hrs.

Explorer

Viaja a más de 120 países, abriendo una ventana en partes ocultas del mundo, desvelando misterios antiguos y modernos, e investigando historias de ciencia, naturaleza y cultura. Buena opción para hoy.

Sábado 22 de Abril de 2017

AMC

20:10 hrs.

Los mensajeros

La familia Solomon abandona Chicago y se establece en una remota granja de girasoles en Dakota del Norte. La armonía se ve interrumpida cuando Jess, la hija mayor, y su hermano Ben empiezan a ver siniestras apariciones.

