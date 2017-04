Se reúne Jorge Zermeño con colonos de la Eduardo Guerra

TORREÓN, COAH.-

El candidato a la alcaldía de Torreón por el Partido Acción Nacional, Jorge Zermeño Infante, realizó una gira proselitistas la tarde del viernes con habitantes de las colonias Braulio Fernández Aguirre y Eduardo Guerra.

Zermeño Infante, señaló que ha tendido muchas reuniones con habitantes de numerosas colonias que desean ayudarlo porque quieren el cambio como lo quiere la mayor parte de la gente en Torreón.

Entre las necesidades más solicitadas por los habitantes de las colonias que ha venido visitando se encuentran el drenaje, pavimentación, agua potable y seguridad, lo que es una constante que se repite sobre los malos servicios, la mala atención, la inseguridad, falta de áreas verdes, espacios para los niños y familias en general.

El candidato afirmó ante los colonos que él busca y quiere un Torreón de calidad, con pavimento de calidad, agua suficiente para todos, buscar restaurar el drenaje sanitario, buscar el tener un buen drenaje pluvial sobre todo en aquellos lugares donde se inunda cada vez que llueve y desde luego una policía confiable, segura, que esté bien pagada y capacitada y a la que la gente le tenga confianza.

Zermeño Infante, se dijo con confianza de ganar el próximo 4 de junio ya que tiene un gran apoyo ciudadano debido al hartazgo de los malos gobiernos priistas.

Por último, señaló que llegó la hora de rescatar Torreón y de tomar nuestro destino en nuestras propias manos, de que a la gente la dejen de manipular con programas social (despensas, tinacos, cemento) porque no se lo deben ni al candidato, ni al partido, ni al gobierno, es dinero que la gente paga a través de sus impuestos y se merecen programas sociales de apoyo a quien necesita, vamos a instaurar nuevamente los créditos para aquella gente que no tienen a donde acudir para tener un recurso y poder auto emplearse, vamos hacerlo como lo hicimos en su momento, y yo quiero promover el empleo buscando apoyar a los empresarios y traer inversiones para Torreón, para que nuestros hijos no tengan que marcharse hacia otros lugares en busca de trabajo.



