Señalan a Karime Macías como operadora financiera de Duarte

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Uno de los operadores financieros de Javier Duarte de Ochoa, ha señalado a Karime Macías Tubilla, su esposa, como parte clave de la red de corrupción que realizó desvíos de recursos del erario.

Según publica El Universal, fue José Juan Janeiro Rodríguez, presunto contador encargado de realizar los pagos de las actividades de inversión de compra-venta de inmuebles para el exgobernador y quien sirvió como prestanombres de la pareja veracruzana, el que ha hecho tales declaraciones en España ante la Procuraduría General de la República.

En específico, Janeiro Rodríguez ha asegurado que la esposa del exmandatario obtuvo recursos del gobierno de Veracruz para beneficio personal.

Janeiro Rodríguez refirió, entre otras cosas, que su comparecencia “era para señalar de manera clara y precisa, datos y hechos que involucran en forma directa a Javier Duarte de Ochoa y la esposa de éste, de nombre Karime Macías Tubilla, en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para beneficio”.

Esta versión fue entregada por la PGR a las autoridades de Guatemala y se presentó ante la defensa y Duarte durante la primera audiencia del exgobernador, en la cual el fiscal de la Unidad Especializada en Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala le enumeró los cargos que se le imputan.

Cabe recordar que el subprocurador de la PGR, Alberto Elías Beltrán, señaló, en días anteriores, que Macías Tubilla no era perseguida por la justicia mexicana.

“(Karime) no tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando, por lo que ellos están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana. Entonces, ellos pueden moverse libremente en México y en el país que corresponda”, dijo.

No obstante, según puntualiza El Universal, esto "no descarta que la mujer se encuentre bajo investigación; sin embargo, no existen elementos suficientes para girar una orden de aprehensión".



Aseguran que la esposa del exmandatario obtuvo recursos del gobierno de Veracruz para beneficio personal. (ARCHIVO)