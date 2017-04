'Las narcoseries ya van en declive'

CIUDAD DE MÉXICO.-

Aunque participó en Dueños del paraíso, la actriz Adriana Barraza acepta que este tipo de producciones no le agradan

La actriz Adriana Barraza confesó que las narcoseries no son de su agrado, pero cree que afortunadamente este tipo de género televisivo está ya en declive.

Barraza participó en Dueños del paraíso, serie que volverá a transmitirse en México a través de Telemundo Internacional, a partir del 24 de mayo.

"La serie Dueños del paraíso fue un proyecto que me dio mucho gusto hacer para Telemundo y me dio la oportunidad de trabajar con un elenco muy importante empezando por Kate del Castillo. Me permitió además, realizar un personaje muy distinto a los que he estado acostumbrada a hacer, tan exacerbado como lo es 'Irene Medrano', comentó vía telefónica desde Argentina, la destacada actriz mexicana.

Al preguntarle su punto de vista sobre las narcoseries, la maestra Barraza se sinceró y respondió de la siguiente manera: "A mí me encanta la televisión lo mismo que el cine, pero la tele te da la oportunidad de estar cerca del público y trabajar en un rubro que no había pisado como las narco historias, me gustó mucho por el personaje que me tocó, una mujer desaforada, muy desafortunada y me divirtió mucho porque 'Irene' hace tantas cosas que yo no haría en mi vida".

Sin embargo, añadió que: "Yo creo que este tipo de historias es como haber hablado de los gangsters en su momento, son series atractivas para el público, pero no debemos olvidar que la realidad es otra, muy dura y no tiene nada de glamour". Al insistirle sobre su opinión personal, dijo: "Lo que yo creo es que estas series ya vienen en declive, porque ahora están de moda las series biográficas, que son más aspiracionales y me alegra que ya haya una variedad dónde escoger y no sólo narcoseries, la 'glamourización' del delito no nos lleva a nada bueno y en lo particular a mí no me gustan".

Por otra parte, Adriana Barraza compartió que en Dueños del paraíso se hizo muy amiga de Kate del Castillo, a quien le mandó saludos y espera que pronto sus problemas se solucionen para que pueda vivir tranquila y volver a su tierra con toda tranquilidad.

"Kate es muy buena persona, es excelente compañera y muy buena actriz. Es una mujer que siempre está luchando por causas y yo le pido a Dios que ella pronto pueda salir de todo esto, sé que su proceso va muy bien y espero de verdad que pronto tenga la libertad de estar en donde quiera estar. Yo le deseo siempre lo mejor porque la quiero mucho", comentó.

Respecto a su salud, la maestra, confesó con gusto que se encuentra muy bien. "Mi salud está excelente, cada vez que vengo a Buenos Aires, porque acá es donde me trato, vengo a hacerme mis estudios y ahora ya me los hago cada seis meses, ya no tres, lo cual es un gran avance y me acaban de dar los resultados y bendito Dios todo está perfecto".

Aunque añadió que ahora tiene otras molestias, pero que no tienen nada que ver con el cáncer de mama que padeció. "Ahora estoy teniendo otras cositas que me aquejan, pues durante mucho tiempo estudié ballet clásico y entonces mis rodillas andan medio medio, pero son cosas chiquitas, nada que ver con un cáncer".

Barraza lamentó la muerte del director argentino Diego Rafecas con quien trabajó en el filme Ley primera y que falleció hace un par de días.

"Lamento mucho que un hombre tan joven como Diego haya muerto, siempre una muerte es lamentable, pero entre más joven es la persona es más triste. Me alegró mucho haber hecho esa película con él, estuve en su velorio, le dejé muchos abrazos a su hermana y me dolió mucho que Diego no haya podido estar presente cuando estrenamos esta cinta pues ya estaba muy delicado de salud".

Finalmente, la actriz habló de sus próximos proyectos: "En junio regreso a México para participar en una película, un papel pequeño pero que me gustó mucho, es una cinta para niños y yo seré una abuelita. Además, están por confirmarme otra serie de televisión o una película norteamericana que también se harían en México".



