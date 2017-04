Se enfrentan candidatos en Encuentro Universitario

TORREÓN, COAH.-

Cinco de los siete candidatos a la candidatura de Coahuila, asistieron esta mañana al Encuentro Universitario que organizó la Ibero Torreón a fin de que los jóvenes escucharan las propuestas de los aspirantes y tuvieran un espacio de diálogo para "discutir" sobre la prevención y el combate a la corrupción, las oportunidades de empleo y educación para los jóvenes y las estrategias para garanrizar la seguridad en el Estado.

Los ausentes, fueron Mary Telma Guajardo, candidata del PRD que de último momento, se excusó por un incidente en carretera y Miguel Ángel Riquelme, de la coalición "Por un Coahuila Seguro" (PRI, PVEM, Panal, PSD, Partido Joven, PRC y Campesino Popular), que rechazó la invitación.

Los aspirantes que acudieron fueron: Guillermo Anaya Llamas, de la "Alianza Ciudadana por Coahuila" (PAN, UDC, PPC y PES), Armando Guadiana (Morena), José Ángel Pérez (PT) y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas.

La moderadora fue la licenciada Marcela Pámanes y fueron varias rondas de participación, en las que también se formularon dos preguntas a cada candidato, entre las que destacaron las iniciativas para la comunidad Lésbico-Gay, los apoyos a emprendedores y el transporte público gratuito para los estudiantes.

También hubo cuestionamientos sobre el enriquecimiento de algunos candidatos, así como la relación del alcalde con licencia de Torreón con los hermanos Moreira.

Además, se abordó el tema de la residencia de lujo de Anaya valuada según un reportaje de El Financiero en casi 20 millones de pesos, el vínculo de Guadiana con Andrés Manuel López Obrador y la disputa por la silla presidencial en 2018 y el fuero político.

Ante un Gimnasio Auditorio abarrotado y con la asistencia de estudiantes, empresarios y sociedad civil, los candidatos presentaron sus propuestas (sin profundizarlas) y se dedicaron a "descalificarse" los unos a los otros, tal y como sucedió en el debate que organizó el Instituto Electoral de Coahuila la noche de ayer miércoles.

Aunque no acudió a esta actividad, los aspirantes a la gubernatura de Coahuila que sí asistieron, también cuestionaron a Miguel Riquelme por la inseguridad en Torreón, por "no tener tiempo de acudir a este encuentro" y por sus relojes de lujo. Los "ataques" también fueron para Mary Telma Guajardo por parte de Armando Guadiana de Morena, quien dijo: "la primera comadre del Estado de Coahuila (Mary Telma) pues no vino, ella y Riquelme son de los Moreira".

El encuentro, terminó minutos después de la 1 de la tarde. Al exterior del gimnasio, se encontraban numerosos grupos de simpatizantes repartiendo volantes de los candidatos y entonando canciones de apoyo a sus partidos políticos.

Sólo cinco candidatos asistieron al debate. (FERNANDO COMPEÁN)

El evento se desarrolló en el Gimnasio Auditorio de la Universidad Iberoamericana campus Torreón. (FERNANDO COMPEÁN)

Aunque el candidato Miguel Riquelme no confirmó su asistencia, se le colocó su espacio. (FERNANDO COMPEÁN)