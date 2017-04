Sufren para cobrar programa

EDITH GONZáLEZ

El Siglo de Torreón

Personas de más de 65 años tienen que pasar hambre, cansancio, malos tratos, caídas (en algunos casos) y hasta dormir en el Palacio Federal para cobrar el programa 65 y Más. No es la primer vez que el Siglo de Torreón denuncia las condiciones del trato que reciben los adultos mayores por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, quien a la fecha no cuenta con el personal suficiente ni el espacio para dar una atención digna a los adultos mayores. Ayer, las personas dieron testimonio de su llegada a las 4, 5 ó 6 de la mañana al Palacio Federal, o bien, desde un día antes, en muchos casos para no ser atendidos.

Lilia Gutiérrez dijo que ayer por la madrugada vio como una mujer de la tercera edad cayó por la oscuridad en la que se encuentran las instalaciones. "No hay alumbrado, no hay nadie que les ayude a ubicarlos, llegué yo y se cayó una ancianita del otro extremo, la levantamos, iba rápido a hablarle a su hija para que fuera a cobrar a las 6:30 de la mañana, le dije: No señora, no hay nadie y la ayudé a acomodarla". "Me encontré un par de ancianitos que estaban desde las 11 de la noche porque aquí la gente se queda desde un día antes a dormir", contó.

La señora María del Refugio Hernández, de 66 años, y su esposo Pedro Díaz, de 72, vecinos de la colonia La Aviación, llegaron a las 5 de la mañana para hacer la renovación de la tarjeta, sin embargo, olvidaron el comprobante de domicilio original y no se los aceptaron.

El personal del Palacio Federal pidió que no sé documentara gráficamente la fila que hacen personas de más de 65 años, muchas de ellas sin desayunar y con enfermedades crónicas, a pesar de ser un edificio público. El personal de la Secretaría de Desarrollo Social no quiso atender a este diario.

El siglo de torreòn / Ramòn Sotomayor

Cifras Sufren adultos mayores por apoyo. Sufren adultos mayores por apoyo. ⇒ En Torreón, son más de 94 mil los adultos mayores registrados, en el programa. ⇒ En el Palacio Federal acuden a cambiar su tarjeta de débito para el depósito, así como el cobro por giro postal, si la tarjeta no está activada. ⇒ Ayer había gente de San Pedro, Viesca y Matamoros, además de Torreón.

Lamentable. Adultos mayores tienen que esperar por horas el pago del programa 65 y Más.