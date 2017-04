Transportistas 'atoran' modelo de Metrobús

YOLANDA RÍOS

EL SIGLO DE TORREÓN

Nuevamente los transportistas "atoraron" las pláticas con autoridades municipales para la construcción del modelo de negocios para el Metrobús y la definición de la tarifa a cobrar al usuario.

Aunque el alcalde Jorge Luis Morán dijo que iniciarían ya formalmente las reuniones para sentar las bases financieras para el modelo, y que se trata de un proyecto "ganar-ganar", los concesionarios siguen desconfiando, dicen que el tiempo ya los rebasó y temen "que los dejen colgados del proyecto".

Pidieron ahora que primero "se acabe con la corrupción que impera en Autotransporte que siguen dejando operar a los 'cinqueros' así como a los camiones suburbanos que recogen pasaje en el tramo municipal", según Roberto Cerna, concesionario.

Demandan que se realicen operativos efectivos y durante varios días, porque los "cinqueros" (taxis que dan servicio de ruleteros) se desaparecen, pero luego regresan, según Ulises Medrano, transportista.

Durante la reunión de ayer prevalecieron las quejas porque los transportistas siguen sin brindar las cifras del aforo de viajeros que mueven y el estado de su parque vehicular, pese a que se les solicitó desde el pasado mes de octubre.

Dijeron que las negociaciones no pueden basarse en las cifras que tienen las autoridades municipales porque no son reales. "Hay una diferencia de alrededor de 30 mil usuarios que son los que se quedan entre los 'cinqueros' y los suburbanos", argumenta Roberto Cerna.

No obstante, Fernando García Tapia, director de Movilidad Urbana, dijo que no se avanza porque los transportistas se resisten, no brindan al información que se les pide. "Tendremos que realizar más reuniones para que se hagan los operativos".

En la reunión estuvieron presentes los representantes de las tres empresas que servirán como acompañamiento en el desarrollo de la plataforma financiera y operativa entre las autoridades municipales y los camioneros.