'Habrá detenciones a exgobernadores o exfuncionarios cuando lo ameriten'

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, reconoció el esfuerzo del gobierno federal en la detención de Javier Duarte, con base a la legalidad en la que se ejecuta y aseguró que en el caso de Durango, su gobierno no perseguirá a nadie con fines políticos y que habrá detenciones de ex servidores públicos o exgobernadores en caso de que los resultados de las investigaciones que se realizan arrojen la comisión de delitos.

“Reconozco que se esté actuando conforme a derecho, que quien la hace la pague y que tarde que temprano las cosas para poder actuar con el nuevo sistema de justicia penal se tiene que ser mucho mas escrupuloso en la aportación de todos los elementos constitutivos de la comisión de un hecho delictivo.

En ese caso reconozco la actuación de manera seria del gobierno de la República, particularmente de la Procuraduría General de la República y en Durango lo que hemos dicho es que se actuará conforme a derecho”, dijo el gobernador.

Recordó que están ya dándose a conocer algunas sanciones de carácter administrativo y también se trabaja en investigaciones que se tienen abiertas en contra de quienes resulten responsables.

“Tengan la seguridad de que se está actuando conforme a derecho, yo dije que el Gobierno se iba a utilizar para perseguir políticamente a nadie y en ese sentido las cosas se harán, se actuará cuando tengamos todos los elementos si los hay y si no los hay también tenemos que decir las cosas como son. Creo que la Justicia no debe tener tintes de carácter político partidario creo que la justicia se tiene que generar de otra manera. Lo importante es que las cosas se hagan cuando se tienen los elementos para ello”, dijo Aispuro, quien recordó que presentó en su tiempo de legislador una iniciativa para eliminar el fuero.

“Yo en lo personal no tengo nada que esconder, es algo que no me quita el sueño. Ojala se pudiera eliminar para que la sociedad tenga la certeza de que nadie se escuda en una responsabilidad pública para evadir a la justicia”, dijo.



