Guatemala evidencia tardanza de la PGR

La Fiscalía General de Guatemala puso en evidencia ayer la demora de la Procuraduría General de la República de México en la solicitud de detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, de acuerdo con información del portal de noticias Sin Embargo.

La Fiscalía guatemalteca, según el portal, asegura que actuó conforme a la ley al compás de las solicitudes del gobierno mexicano y que Javier Duarte no pudo ser detenido antes porque no existía una solicitud de aprehensión para extradición por parte de la PGR.

Un extracto de la entrevista dice lo siguiente:

-Fiscal, se ha dicho por autoridades mexicanas y de la policía de Guatemala que hubo indicios de que Duarte estuvo desde noviembre en Guatemala. ¿Por qué se le detuvo hasta ahora?

-El Ministerio Público de Guatemala recibió el 15 de abril una nota verbal canalizada a través de la embajada de México acreditada en Guatemala. En esa nota el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos nos pedía la aprehensión provisional con miras a una solicitud formal de extradición, o sea a México, del señor Javier Duarte de Ochoa de nacionalidad mexicana. De tal manera que antes del 15 de abril el Ministerio Público de Guatemala no podía actuar en función de extradición porque no había una solicitud. No se había recibido esta nota verbal del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.