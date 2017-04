Niega UEFA haber obligado al Dortmund a jugar

NYON, SUIZA.-

La UEFA insistió en que el Borussia Dortmund accedió a disputar el encuentro de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones el miércoles, un día después de que el encuentro no pudo realizarse debido al ataque con explosivos perpetrado contra el autobús del equipo.

Tras la derrota del miércoles por 3-2 ante Mónaco, el técnico del Dortmund, Thomas Tuchel, dijo que sus jugadores hubieran querido más tiempo para recuperarse del ataque del día anterior, que envió al quirófano al lateral izquierdo Marc Bartra.

Pero el organismo rector del fútbol europeo aseguró que el club alemán se mostró satisfecho con la propuesta de disputar el duelo 24 horas después de que tres artefactos explosivos, recubiertos con tachones metálicos, estallaron al paso del autobús.

"La decisión de jugar el partido hoy a las 18:45 (hora local) se tomó la noche anterior en el estadio BVB, en colaboración y completo acuerdo con los clubes y las autoridades", dijo a The Associated Press el director de comunicaciones de la UEFA, Pedro Pinto. "Estuvimos en contacto hoy con todas las partes y jamás recibimos información alguna que sugiriera que alguno de los equipos no quería jugar".

Tuchel consideró que la UEFA no tomó suficientemente en serio el ataque.

"No nos preguntaron en absoluto, en ningún momento", sobre si el partido debía realizarse al día siguiente, agregó Tuchel. "Básicamente, tuvimos la sensación de que se nos trató como si hubieran arrojado sólo una lata de cerveza contra el autobús. Y media hora después, estaba ahí la decisión de que (el partido se realizaría) mañana a las 6:45 de la tarde. Esto nos deja una sensación de impotencia".

Pese al congestionado calendario en los últimos meses de la temporada, Tuchel consideró que el partido pudo haberse aplazado más. El cotejo de vuelta está previsto para el miércoles próximo en Mónaco.

"No fuimos atacados en la cancha por un rival, fuimos atacados como hombres adentro de un autobús", añadió Tuchel. "Desde luego, esto tiene un efecto, y la experiencia ha sido terrible para todos nosotros. Queríamos tener un poco más de tiempo para lidiar con esto. No tuvimos ese tiempo".

"El equipo deseaba desesperadamente algo de tiempo para lidiar con esto, a fin de que estuviéramos en nuestra mejor forma, porque el sueño es ir a las semifinales en Europa. Hoy todos tuvimos la sensación de que no estuvimos en la mejor forma, no estábamos suficientemente concentrados para el fútbol. ¿Quién nos puede culpar por eso? Nadie".



