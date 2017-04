Aguilar habla sobre su hijo

Pepe Aguilar habló de la situación que vive su hijo Emiliano, quien enfrenta cargos por haber tratado de pasar a EU a cuatro personas de nacionalidad asiática, ocultas en su vehículo. "Obviamente está muy sacado de onda. Es algo muy fuerte, muy duro, sobre todo porque la situación es incierta, no sabes qué pueda pasar", respondió en entrevista con Ventaneando. Aguilar comentó que le hubiera gustado pasar más tiempo con Emiliano, fruto de su primer matrimonio. "No estoy diciendo que como no estuvo conmigo tiene problemas".

El universal

