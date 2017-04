‘Sin Miguel Riquelme no hay debate’

FRANCISCO I. MADERO.-

“Si no va Miguel Riquelme no hay debate porque los demás partidos no tiene con quién pelear; yo soy el actor principal”, fueron las palabras del candidato a gubernatura por la coalición “Por un Coahuila Seguro” liderada por el PRI, luego de que los medios le preguntaron sobre su negativa a asistir a un debate que está organizando la Universidad Iberoamericana.

En un mitin celebrado hoy en Francisco I. Madero, el candidato dijo que no es que no quiera debatir, lo que pasa es que “ yo sí tengo la agenda llena, yo sí tengo en qué agotarme. El PRI y sus aliados tienen la agenda llena en toda la campaña, no como los demás que tienen tiempo para asistir a juegos de beisbol”.

Mencionó que “igual y sí le cae” al debate que está organizando la Ibero, porque todo depende del trabajo que tenga y como el encuentro que están organizando para el día 20 de abril, podría ser que les confirme de último momento”.

Miguel Riquelme expresó que sí va a debatir el 19 de abril en el encuentro que está organizando el IEC en Saltillo y en mayo en Torreón.

Dijo que hasta el momento son al menos 8 debates que están organizando universidades u organismos y reiteró que probablemente no podrá asistir a todos, pero tal vez “a dos o tres”. Añadió que los estudiantes son quienes lo quieren ver en los encuentros.

Recordó que ya tuvo un encuentro cuando era candidato a la presidencia Municipal, también organizado con la Ibero donde se confronta con Chuy de León, en “donde le fue muy mal al entonces candidato panista porque no saben debatir… ellos creen que les tengo miedo, que no tengo argumentos o que no tengo los tamaños para enfrentar a cualquiera, lo que no tengo tiempo”.

En cuanto a su opinión al candidato por la coalición panista, Guillermo Anaya, argumentó que desconoce los problemas que hay en el estado porque no ha gobernado en los últimos 20 años, desde que fue alcalde de Torreón y en ese entonces “todo estaba muy bonito, ahora todo es distinto. Hay criminalidad, hay tecnología y para eso hay que enfrentarlos”.

Finalmente expresó que “si no saben debatir, menos gobernar”.



Miguel Riquelme dijo en Madero que no es que no quiera debatir, sino que tiene la agenda llena. (EL SIGLO DE TORREÓN)