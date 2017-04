Videgaray niega que busque la presidencia

AYER FINALIZó SU CUARTA VISITA A WASHINGTON EN EL MANDATO DE TRUMP

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, insistió ayer jueves en su desinterés en ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República para las elecciones del próximo año, negando tres veces que esa sea su intención.

Durante la conferencia de prensa que Videgaray ofreció en la Embajada de México en Washington un periodista mexicano le preguntó "¿Quiere ser candidato presidencial?, le gustaría ser candidato presidencial del PRI?" "No", respondió el canciller mexicano ante la pregunta del reportero durante el encuentro. "¿No quiere y no le gustaría?", insistió el representante del medio.

"No, no y no. Eso ya me lo han preguntado muchas veces", respondió Luis Videgaray Caso.

Al término de su visita oficial a la capital de Estados Unidos, la cuarta desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también pidió respeto por el proceso electoral mexicano del próximo año.

Salió al paso así de las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, en las que -tras un comentario del senador republicano John McCain- opinó sobre la victoria en 2018 de un candidato "antiestadounidense" -en referencia implícita al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador- no sería bueno "para Estados Unidos, no para México".

"Le dije (a Kelly), de manera respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales (…) corresponden solamente a los mexicanos, y que lo que esperamos por parte de Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano", explicó Videgaray, quien se vio con el secretario estadounidense esa misma mañana.

Según expresó, Kelly "comprendió nuestra posición", así como "aceptó el comentario que le hicimos y estuvo a la altura de las circunstancias".

LUIS VIDEGARAY

Notimex

Temas Los temas de discusión siguen siendo los mismos: Los temas de discusión siguen siendo los mismos: ⇒ Asuntos migratorios y de defensa de los connacionales en Estados Unidos. ⇒ El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). ⇒ La relación bilateral y asuntos compartidos en la región.

Respeto. Videgaray pidió respeto a las decisiones del pueblo mexicano.