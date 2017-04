Fallece el cómico estadounidense Don Rickles

LOS ÁNGELES, EU.-

El cómico estadounidense Don Rickles, muy conocido por su agresivo estilo de humor, falleció hoy en Los Ángeles a los 90 años por insuficiencia renal, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Rickles se especializó a lo largo de su carrera en hacer chistes en los que se reía del público y de los famosos que acudían a sus espectáculos, ya fuera en los escenarios de Las Vegas o en sus apariciones en diferentes programas televisivos.

El cantante Frank Sinatra o el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan fueron algunas de las víctimas más célebres de los insultos humorísticos del comediante.

Rickles participó como invitado destacado en programas televisivos como The Dean Martin Celebrity Roasts, The Tonight Show starring Johnny Carson o Late Show With David Letterman.

El humorista dejó también huella en el mundo del cine especialmente por ser el responsable de dar voz a Mr. Potato en la exitosa trilogía de animación de Toy Story.

También contó con un papel en el filme Casino (1995), que dirigió Martin Scorsese, y actuó en otras cintas como Run Silent, Run Deep (1958), The Rat Race (1960) o X: The Man with the X-Ray Eyes (1963).

El cineasta John Landis, responsable de The Blues Brothers (1980), estrenó en 2007 un documental en torno a la figura de Rickles titulado Mr. Warmth: The Don Rickles Project, que tomaba su nombre del irónico apodo del artista: "el señor amabilidad".

A mediados de marzo Rickles publicó su último mensaje en su perfil oficial de la red social Twitter, en el que contó a sus seguidores que iba a celebrar junto a su esposa Bárbara su aniversario de boda número 52.



