Niega Videgaray que busque ser candidato presidencial

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, rechazó que busque ser candidato presidencial en 2018.

A pregunta expresa durante la conferencia de prensa que realizó esta tarde de jueves, el Canciller dijo: "No y no quiero. Además, eso me lo han preguntado muchas veces".

El cuestionamiento provocó algunas risas en el auditorio.

Luego de ello, Videgaray sostuvo que, tras la reunión en Washington con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, "el muro no es un tema de la relación bilateral" entre ambos países.

"El muro no es un tema de la relación bilateral, no es y no debe de ser. El muro es un gesto no amistoso, a fin de cuenta sería una decisión de un país soberano y decidir cómo proteje sus fronteras", sostuvo en conferencia el Canciller.

Videgaray reiteró que "México no colaborará de manera alguna en la construcción del muro, no importa si este muro mide 1 milla o mide mil, dos mil millas".

Ayer miércoles, el Canciller sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson.



