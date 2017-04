¿Quién es la chica que canta en el Paseo Morelos?

TORREÓN, COAH.-

De jueves a domingo camina por el Centro de Torreón con guitarra en mano. A veces toma el Paseo Morelos o bien la avenida Matamoros hasta llegar a la calzada Colón.

Gracias a esos recorridos se gana la vida. Su nombre es Valeria Cárdenas. Si has frecuentado algún restaurante o bares de esas calles seguramente la has visto y te has dejado envolver por el potente sonido de su voz.

“Hola, soy Valeria Cárdenas, tengo 24 años y me dedico a la música”, con esas palabras la chica se presentó al llegar a El Siglo de Torreón y al foro de Siglo TV. Enseguida contó cómo es su vida de cantante en las calles de la Comarca.

“Empiezo a las 9:00 de la noche a caminar, generalmente interpreto rolas en inglés a cada sitio que llegó. Me va bien, esto me deja para comer y sobrevivir; es más, a veces sale más de lo que pudiera ganar en un evento privado”, comentó.

