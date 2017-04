'El PRI en Coahuila es Moreira'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Javier Guerrero García ha hecho toda su carrera política en el PRI: alcalde, diputado federal, secretario estatal, subsecretario federal, entre otros cargos, forman parte de su currículum dentro de ese partido. Sin embargo, hace unos meses decidió romper con el tricolor porque considera que éste se ha alejado de sus principios básicos y que, en Coahuila, ese partido está "secuestrado por una camarilla", la de los hermanos Moreira.

Hoy contiende como candidato independiente por la guberantura, y dice que en el ejercicio del poder, el PAN se parece mucho al PRI. En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, el sampetrino habla, entre otras cosas, de la corrupción como el principal problema a combatir en la entidad y su propuesta para combatirla que no es otra que la aplicación de la ley.

Esta elección tiene la particularidad, entre muchas otras, de que es la primera en la que compiten candidatos independientes para la gubernatura. Esto, además de la propia presión que ejerce una campaña en sí, es (...) como un reto doble para ustedes que no cuentan con los recursos que tienen los partidos políticos. ¿Cómo están manejando este asunto en tu equipo?

Bueno mira definitivamente es una campaña y un diseño muy inequitativo para las candidaturas independientes, particularmente en el caso de prerrogativas en lo personal. Entiendo que hay una asignación de cerca de 250 mil pesos como prerrogativa, lo que implica y da una idea de la dimensión o la distancia que hay entre una asignación a un partido oficial o a un partido político y a un candidato independiente. Es un tema de diseño, yo creo que las candidaturas independientes surgen por una presión de la ciudadanía para incorporar figuras que permitan tener opciones y alternativas diferentes a la del sistema de partidos y eso implica necesariamente que quienes tenemos esta posibilidad, quienes hemos tomado la decisión de participar por esta modalidad, pues busquemos en el respaldo ciudadano las posibilidades de crecimiento, de conocimiento.

Al final de cuentas es un tema de tierra y creo que el esfuerzo que podamos impulsar y construir va a depender mucho de la capacidad que tengamos para convocar a los ciudadanos, para convocar a las organizaciones civiles a que se involucren en un esfuerzo no solamente de crear ciudadanía sino de participar en una coyuntura y en una oportunidad como la que tenemos. Creo que el reto importante es que demostremos que podemos ganar una elección sin el dispendio, sin el despilfarro que estamos observando en el gasto de partidos en esta campaña y en la precampaña, porque ya tuvimos una precampaña y bueno el dispendio y el gasto excesivo fue fenomenal.

Hablas de una campaña de tierra... son dos meses, ¿alcanza?, o ¿para qué alcanza?

Yo te quiero decir que en un mes ocho días nosotros pudimos recabar cerca de 200 mil firmas, tuvimos la capacidad de generar organización, acción organizada en los municipios del estado y desplegar capacidades y fenómenos de participación en la mayor parte de las colonias y de las comunidades del estado de Coahuila. Creo que la plataforma de la que estamos arrancando esta campaña tiene que ver con los ciudadanos que ya tomaron una decisión, que nos mostraron su simpatía y que están dispuestos a caminar con nosotros en este proyecto.

Todos sabemos que fuiste priista durante mucho tiempo, tu carrera política la hiciste en el PRI y que esta característica pesa en dos sentidos: por una parte, el PRI (...) ha tratado de manejarte como traidor al partido; por la otra, de cara a la ciudadanía, que no eres un candidato cien por ciento ciudadano. ¿Cómo estás trabajado estos dos aspectos que están ahí, están en el aire y se están comentando?

Bueno, en efecto, yo renuncié al PRI porque creo que el PRI se apartó de los principios que le dieron origen, porque el PRI fue secuestrado por una camarilla, pero también porque le quise apostar a la posibilidad de construir un movimiento respaldado por ciudadanos en una etapa importante del estado y del país, y le aposté a construir con los ciudadanos, desde los ciudadanos, una alternativa política, estar en la boleta y que los propios ciudadanos determinen eventualmente la viabilidad de una candidatura como la que yo estoy postulando, como la que yo estoy presentando.

A aquella gente que trata de descalificar mi decisión, yo lo único que te digo es que yo tomé con conocimiento de causa, con plena convicción, la decisión de romper con el PRI, incluso antes de que se iniciara cualquier proceso interno porque no quise ser parte de lo mismo, no quise estar de lado de los que han venido renegando del origen, de los principios. Yo fui militante del PRI, del PRI de Luis Donaldo, del PRI que repartió la tierra, del PRI del general Lázaro Cárdenas, pero no del PRI de quienes han estado cubriendo los desfalcos y el desvío de recursos del erario público del estado de Coahuila, el PRI en Coahuila es Rubén, es Humberto Moreira, el PRI en el estado de Coahuila le dio la espalda a sus propios militantes y a los ciudadanos de Coahuila.

Parece que el 4 de junio va a haber un referéndum y este es: o continúa el PRI gobernando Coahuila o es otra cosa. Evidentemente el PAN, que ha sido la oposición durante tanto tiempo aquí en Coahuila, está construyendo la idea de que ellos son los únicos que pueden sacar al PRI del gobierno aquí en Coahuila. ¿Tú visualizas una elección en donde haya tres, cuatro opciones, es decir, que se abra tanto la elección al final en los resultados?

Sí, mira yo creo que la presencia de un candidato independiente creíble, viable, genera este escenario y no en función de un diseño desde arriba o de carácter teórico, sino a partir de lo que estamos observando en la comunidad. Mi experiencia este año, este mes ocho días fue de que en campo, en tierra, en los hogares, en las colonias, hay ciudadanos que han tenido malas experiencias con el PAN y que han tenido malas experiencias con el PRI y que buscan una alternativa de carácter diferente. Vengo de Francisco I. Madero, donde estuve caminando en el mercado y me encontré con ciudadanos que nos decían: "no quiero nada del PRI, no quiero nada del PAN, estamos buscando una alternativa de carácter diferente".

Yo creo que en los hechos la realidad está demostrando de que construir una alternativa es viable a partir de un candidato que base su oferta no solamente en lo que promete en campaña sino en su historia personal, en su trayectoria profesional, en sus resultados, en las diferentes responsabilidades públicas que ha tenido. Más allá de que yo haya militado en el PRI, yo soy un ciudadano, sigo siendo un ciudadano, siempre he estado en procesos de participación social y ciudadana y creo que en ese sentido tengo las credenciales suficientes, la trayectoria, las cartas de presentación.

Mis resultados como alcalde de San Pedro, como secretario de Finanzas que dejó deuda cero, como secretario de Desarrollo Económico, como subsecretario de Desarrollo Social, en todas las responsabilidades que he tenido creo que he acreditado profesionalismo, lealtad a la ética pública y resultados, y me parece que esos son elementos suficientes para además del trabajo que estoy haciendo, del contacto que estoy haciendo con los ciudadanos, constituirme como una alternativa real para recuperar los niveles y la calidad en gestión administrativa, el buen gobierno, la honestidad como principio básico en el ejercicio de las tareas de la administración pública.

En esta construcción de alternativa al bipartidismo, pues no estás solo, porque también vemos la figura de Armando Guadiana, candidato por Morena, que está teniendo cierta presencia en este arranque de campaña. ¿Cómo diferenciarse y cómo también marcar distancia?

Bueno, de entrada creo que el reto que tiene el ejercicio electoral en Coahuila de este año es no solamente incrementar los niveles de participación de los ciudadanos, es decir, que los porcentajes de participación sean más elevados que en elecciones anteriores, sino también la calidad de la participación, y cuando hablamos de la calidad de participación implica no solamente la evaluación de las propuestas de los candidatos sino que también lo que tiene que ver con sus historias personales, su capacidad profesional, la trayectoria que se tiene.

Yo creo que en esta elección tenemos la oportunidad de presentarle a los ciudadanos candidaturas o propuestas de candidaturas que tengan además la posibilidad de ser comparadas, contrastadas y que de alguna manera determinen la opción que los propios ciudadanos opten y puedan apoyar. Al final de cuentas de eso se trata una elección, podemos estimar escenarios de resultados, pero los que van a decidir son los ciudadanos y hay que tenerle confianza a los ciudadanos, independientemente de que tengamos cuatro opciones en la boleta, cuatro opciones reales, creo que los ciudadanos tendrán la capacidad de discernir cuál es la opción más viable que garantice experiencia en el gobierno, capacidad profesional, resultados probados y en esa lógica me parece que eso los ciudadanos van a tomar su decisión.

Has tenido acercamiento con el PAN, te hemos visto en algunas reuniones con Guillermo Anaya, candidato del PAN y en algunas también ha estado Armando Guadiana. ¿Es esto un bloque opositor al moreirismo o al priismo moreirista?

No, yo creo que yo no lo llamaría como un bloque opositor, no hay ni en términos legales, ni en términos políticos prácticos una decisión de esa naturaleza. Yo tomé la decisión de caminar, lo estoy haciendo, construyéndome frente al sistema de partidos, frente a la oferta de partidos, frente a las prácticas de los partidos. El PAN se parece mucho al PRI en el ejercicio del poder, en sus resultados, en sus prácticas de representación y de convocatoria política. Me parece que mi reto principal es caminar frente a los partidos y demostrarle a los ciudadanos que podemos construir una alternativa desde los propios ciudadanos.

Tengo una relación personal amable de comunicación con ellos. Cuando Guillermo Anaya fue presidente municipal de Torreón, yo fui secretario de Finanzas del Estado, trabajamos en un ambiente de colaboración, de respeto y comunicación cotidiana. Y con Armando Guadiana, pues me une una relación de comunicación de hace varios años.

La política, el ejercicio de la política, la propia competencia electoral, pues no elimina la posibilidad de que tú te encuentres, de que platiques. Pero yo tengo muy claros los objetivos, lo que estoy construyendo es una candidatura frente a los partidos, frente a las mismas prácticas y a las propias prácticas que los ciudadanos ya han descalificado y que rechazan, de compra de conciencias, de subordinación de ciudadanos o de electores a partir de la dádiva, a partir de la amenaza, a partir del amedrentamiento.

Tanto el PAN como el PRI están haciendo lotería, unos regalan leche, unos regalan tinacos, pinturas, botes de impermeabilizantes. Me parece que hay una concepción equivocada de lo que es el ciudadano, de lo que es su dignidad, el ciudadano no es un objeto, y creo que al final de cuentas el problema que tenemos en frente es un problema de corrupción, un problema de falsa representación y un problema de ausencia de compromisos con lo que es la expectativa de una verdadera reivindicación del ciudadano como actor principal en la tarea política y en la tarea de quehacer gubernamental.

Vamos al diagnóstico que supongo tienes del estado de Coahuila, ¿cuál es el principal problema de la entidad?

Corrupción, corrupción.

¿Cómo la observas?

Bueno, de muchas maneras, de muchos matices. Lo observo en la falta de calidad en la gestión de gobierno, en la oferta de servicios, en la cobertura de temas fundamentales, como el tema de la salud, la falta de medicamentos, la falta de especialistas en los hospitales. Lo observo en la falta de sensibilidad y compromiso de quienes gobiernan para con los problemas y las demandas de la propia población. Lo observo en la deuda, en la irresponsabilidad de la deuda. Lo observo en la práctica de las empresas "fantasmas", en la asignación de porcentajes por asignación de contratos en la obra pública. Lo observo en una práctica abusiva y grosera de imposición de quien manda en el estado, para hacer que funcionarios y servidores públicos obedezcan instrucciones y directrices que no tienen ningún sentido de la legitimidad, ni de la normalidad en el desempeño de la administración pública y en la prestación de los servicios. Lo observo también en la descomposición que se ha venido dando en los niveles de bienestar de la propia población.

La corrupción también se observa en el comportamiento de los cuerpos policiales, en temas de colusión de policías municipales con bandas criminales. Lo observo en el manejo y la manipulación de la información a la población a través de medios de comunicación, a través de boletines del gobierno del Estado. Creo que el problema principal que estamos enfrentando es el problema de la corrupción.

Pintas un panorama bastante desolador.

No, te diría que yo observo que el problema principal que tenemos como estado en el ejercicio de la responsabilidad pública es el problema de la corrupción. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice la percepción ciudadana, lo dicen los ciudadanos en los medios de comunicación.

Yo creo que Coahuila es un estado con un área de oportunidades importantes. Es un estado que tiene, a pesar de todo esto, una economía fortalecida, fundamentalmente en algunos sectores. En los cluster, por ejemplo; en el cluster automotriz, en el cluster de energía eléctrica, en el cluster metalmecánico.

A pesar de la mala calidad que hemos tenido en el ejercicio de gobierno, la economía ha podido salir adelante por sus fortalezas anteriores y porque hay una cultura laboral, hay una estructura de formación del capital humano que está bien calificada, aunque tenemos deficiencias a nivel de la primaria. Y porque hay ciudadanos valientes, hay ciudadanos que independientemente del comportamiento, y que independientemente del mal comportamiento del gobierno siguen produciendo, siguen aplicando el talento a su actividad productiva, a su actividad creativa. Porque hay ciudadanos que generan capital social en las comunidades que luchan por conservar el medio ambiente, que luchan por causas que tienen que ver con la asistencia social, con el cáncer infantil y con muchas otras banderas que han sido adoptadas por los propios ciudadanos.

Por eso Coahuila tiene oportunidades, no por su clase política, no por sus niveles de deterioro y calidad en los servicios que se prestan desde el gobierno estatal y municipal.

¿Cómo combatir esa corrupción?, ¿cómo piensas hacerlo?

Con la ley, observando la ley, aplicando la ley. Siendo firmes en la observancia de la ética pública, mejorando los procesos de gestión administrativa, profesionalizando el servicio civil de carrera, consolidando las áreas de oportunidad en el desarrollo económico, fortaleciendo a las instituciones educativas, respetando y escuchando a la población y a los sectores que viven en Coahuila y que trabajan todos los días para engrandecer al estado, a su cultura, a su base productiva.

El Sistema Estatal Anticorrupción que pertenece a un sistema nacional, ¿lo ves como una solución completa?

Yo creo que hay aspectos que se tienen que perfeccionar. Quizá lo más importante ahora es el diseño, es la selección, es el mecanismo para decidir e integrar los comités estatales anticorrupción. Yo creo que un buen mensaje sería que tuviésemos en nuestros comités a ciudadanos coahuilenses probos, íntegros, de fama pública salvaguardada en función de todo lo que implica su ejercicio profesional, su desempeño como personas y como ciudadanos de la comunidad.

Me parece que el diseño es un diseño robusto que tiene que ser acompañado de decisiones que obedezcan al interés de los ciudadanos, y no de una camarilla de un partido político o de un arreglo a tras mano que implique una complicidad que no le dé sentido ni salud al propósito que se busca.

Ya platicaremos más adelante conforme vaya avanzando la campaña de otras propuestas. No quiero irme sin preguntarte algo. Sabemos que eres un lector, te gusta la lectura, ¿qué libro que hayas leído o que estés leyendo te está sirviendo para esta campaña?

Ahora no estoy leyendo mucho, pero uno de los últimos libros que leí fue una trilogía sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial y la época de hielo (Trilogía del siglo), de Ken Follet, y de alguna manera la perspectiva que te da sobre los problemas en épocas de crisis, en momentos difíciles de la Historia Universal, es que lo que saca adelante a las sociedades. Es la fortaleza de sus ciudadanos, es la determinación con la que enfrentan las adversidades y es la valentía con la que plantean sus propias ideas y sus convicciones de futuro. Creo que es lo que te podría decir. Te puedo decir lo que me transmitió el Laberinto de la Soledad o la serie del Boom Latinoamericano de las dictaduras latinoamericanas, pero bueno yo te diría a bote-pronto te haría esa reflexión.



En entrevista. Javier Guerrero, candidato independiente a la gubernatura de Coahuila.