Polemizan por borrar nombre de estadio

EL NOMBRE DE HORACIO PIñA DESAPARECIó DEL INMUEBLE

Fue eliminado el nombre del estadio de beisbol que se localiza a la entrada de la ciudad de Matamoros, que en 2015 fuera "bautizado" con el nombre de la leyenda del "Rey de los deportes" Horacio Piña.

Originalmente este espacio se denominaba "campo de beisbol Cámara Junior", pero a raíz de la rehabilitación que se hizo con recursos del Programa Rescate de Espacios Públicos, las autoridades decidieron ponerle el nombre del célebre beisbolista matamorense, sin embargo desde hace unos días se tapó la rotulación con pintura en color verde.

La medida ha causado polémica e indignación en la ciudadanía que ha manifestado su malestar en redes sociales, pues atribuyen la medida a una "represalia" por parte de la autoridad municipal, porque Horacio Piña Álvarez, hijo del beisbolista, decidió contender como candidato independiente a la alcaldía.

Incluso también denunciaron que Lili Piña, hija de Horacio, también fue despedida del Instituto Municipal de la Mujer en donde ya tenía varios años colaborando. Esta versión no se pudo confirmar ya que se buscó al oficial mayor, José Concepción Salazar y no se encontró en su oficina. Se les esperó por algún tiempo y no llegó.

"De las pocas personas que han puesto los ojos del mundo en nuestro municipio por algo bueno. Podrán tapar un nombre, pero jamas el hartazgo de todo un municipio" o "Es en respuesta de que le tienen miedo al candidato", son algunos de los comentarios publicados en un conocido portal de Internet de la localidad.

A raíz de esto, mediante un comunicado de prensa el Ayuntamiento explicó sus motivos: "Informamos a la ciudadanía en general y en particular a la familia Piña García, que la Administración Municipal 2014-2017 ha dispuesto el retiro de la rotulación con el nombre de Horacio Piña García que se encontraba en el Parque de Beisbol Cámara JR y de la Unidad Deportiva. Lo anterior con dos objetivos: el primero, dar cumplimiento a las reglas de operación del Programa Federal Rescate de Espacios Públicos, donde se nos obliga a dar cumplimento al Manual de Identidad de dicho programa, por lo cual, se colocará una placa con las características específicas del manual. En estas características va incluido el nombre del espacio público, así como las medidas y tipos de material que debe tener. Segundo, presentar una modernización de la imagen de identidad de dichos espacios. En estas acciones también se contemplan los espacios públicos de la Plaza Principal Benito Juárez y de la Unidad Deportiva nueva creación para la colocación de dichas placas.

Estas placas serán colocadas por la autoridad municipal en el transcurso de esta semana, dejando claro que esta acción no tiene ningún tinte político-electoral por parte de la Administración Municipal 2014-2017", reza el comunicado y continúa "aprovechamos esta oportunidad para informar que en ningún momento va a incidir en el proceso político-electoral que se desarrolla. Seremos respetuosos de las leyes electorales y continuaremos llevando a cabo las acciones y trabajos que la ley nos permita, por lo tanto, nos deslindamos de cualquier declaración o acción que nos involucre dentro de este proceso electoral que se desarrolla en nuestro estado."



Nombre. El Municipio colocó pintura verde para cubrir el nombre de Horacio Piña.