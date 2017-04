Inician campaña en La Laguna

CANDIDATOS A GUBERNATURA REALIZAN ACTOS EN DIFERENTES PUNTOS DE TORREóN Y SAN PEDRO

Los candidatos a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, Javier Guerrero y Luis Horacio "Lucho" Salinas, iniciaron sus campañas políticas en La Laguna.

Tanto Anaya Llamas, del PAN como el independiente "Lucho" lo hicieron en Torreón, mientras que el otro independiente Guerrero acudió a San Pedro, de donde es originario.

El candidato a la gubernatura de Coahuila de la Alianza Ciudadana (PAN, UDC, PES, PPC), Guillermo Anaya Llamas, dice que será "el gobernador de la Salud".

En un foro ciudadano que se realizó en la plaza del Manto de la Virgen y enmarcado por el Hospital General de Torreón, el candidato a la gubernatura de Coahuila por el PAN Guillermo Anaya Llamas inició su campaña en la que asegura que el combate a la corrupción y a la impunidad, serán los mensajes principales.

Dijo que no solamente se castigará a los responsables de las "empresas fantasmas" sino que también meterá a la cárcel a los que se robaron el dinero de Coahuila "y les congelaremos las cuentas en el extranjero", afirma.

Con el hastag #CarcelalosMoireira en camisetas de color azul, decenas de personas asistieron a la concentración y acompañaron a los abanderados del PAN que contenderán como diputados locales, Marcelo Torres Cofiño, Blanca Eppen Canales, María Eugenia Cázares y Fernando Izaguirre.

También lo acompañó el candidato a la presidencia municipal de Torreón Jorge Zermeño Infante.

En el Foro Ciudadano al que asistieron, directores, médicos y trabajadores administrativos de varias instituciones del sector salud, dieron testimonio de que las instituciones médicas enfrentan actualmente la peor crisis debido a la falta de medicamentos básicos para atender a los ciudadanos, hasta para los casos de emergencias.

Los médicos señalaron que "como nunca el sector salud es el más olvidado de la historia. Soy citotecnólogo tengo 35 años de antigüedad y estamos luchando contra el cáncer, pero no tenemos torundas, ni guantes, el trabajador está desprotegido y le hago entrega de una bata como símbolo de que el sector salud confía en usted", le dijo al candidato un médico.

Anaya se asumió como "el gobernador de la Salud" y dijo que es "indignante que en Coahuila sólo 3 de cada 10 ciudadanos consiguen medicinas por lo que se comprometió a invertir 250 millones de pesos de inmediato para abastecer de medicina a todos los hospitales del Estado de llegar a ser gobernador.

Anaya dijo que terminará "con los negocios que se hacen bajo supuestas compras de medicina y meteré a la cárcel a los responsables de empresas fantasmas".

El candidato del PAN expresa que "al recuperar el dinero de la corrupción que se ha generado, se invertirá en la salud, ya no gobernarán con ocurrencias como ha ocurrido en los últimos 12 años".

Según Guillermo Anaya, tiene experiencia en gobernar y refiere que cuando fue alcalde de Torreón atendió rubros prioritarios como pavimento, drenaje y seguridad pública y no se fue por obras de "ocurrencia".

Sostiene "hay una real oportunidad de cambiar al Estado, porque en Coahuila sí es posible un cambio".

En su natal San Pedro, el candidato por la vía independiente Javier Guerrero García inició su campaña por la gubernatura del Estado. Con una marcha denominada por "La dignidad de Coahuila, únete sin miedo" conformada por alrededor de algunas cinco mil personas, provenientes de los municipios de La Laguna avanzaron por el bulevar Miguel Hidalgo hasta llegar a la plaza principal en donde se tenía todo preparado para su primer mitin.

En entrevista, Javier Guerrero García dijo que en su caso hará una campaña de altura, de respeto, de propuestas, valiente y firme y dejará de lado la "guerra sucia" como se espera lo hagan otros partidos. Comentó que la gente busca un cambio en sus gobernantes pues "está cansada de los mismos".

Se comprometió a trabajar para que las cosas cambien en Coahuila, construir un gobierno honesto profesional de resultados y combatir la corrupción y desde luego garantizar el bienestar de la gente.

"En Coahuila se necesita combatir la corrupción, castigar los que han defraudado la confianza de los ciudadanos".

"Me siento satisfecho, empiezo con firmeza con una actitud de entusiasmo y de esperanza de que vamos poder lograr el triunfo que Coahuila está esperando. La gente esta cansada de los mismos".

El candidato independiente estuvo acompañado por el senador Armando Ríos Piter, Federico Berrueto del GCE y el coordinador de campaña en la Región Laguna, Mario Valdez Berlanga y su coordinador general Carlos Rojas Gutiérrez, que hay a que mencionar fue muy cercano a Luis Donaldo Colosio.

También estuvo Ulises Adame de León, quien fue candidato ciudadano a la alcaldía de Lerdo e Iris Cervantes, quien se registró como candidata por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro..

'NO VENGO DE RENEGADO'

El candidato independiente a la gubernatura de Coahuila, Luis Horacio "Lucho" Salinas Valdez, arrancó su campaña electoral en el Paseo Colón de Torreón haciendo un llamado a los ciudadanos a no desaprovechar de votar por un verdadero independiente que no viene "renegando" de partidos políticos.

Previo a su recorrido en el que estuvo acompañado por un reducido grupo de simpatizantes, dijo "estamos haciendo historia como ciudadanos, los ciudadanos sin ningún partido estamos teniendo por primera vez en la historia de Coahuila la oportunidad de participar en una campaña constitucional", dijo.

"Lucho" eligió Torreón para iniciar nuevamente su recorrido por toda la entidad, "porque ha sido una ciudad olvidada en los últimos sexenios, que no se le ha dado lo que se ha merecido y estamos diciéndoles a los ciudadanos, que vamos con todo por Torreón, por Coahuila por La Laguna coahuilense, que la vamos a 'rescatar'".

Salinas comentó que esta campaña para los candidatos independientes, "es un momento de oportunidad muy importante para los ciudadanos que estamos hartos de la corrupción, de la impunidad, de cómo se dispendia y cómo se malgasta nuestro dinero, esta es la oportunidad de un cambio verdadero".

Dentro de los siete puntos medulares de su campaña, "Lucho" en el tema de Justicia promete que "cárcel para los corruptos, y diré no al fuero y me haré acompañar por ciudadanos comprometidos con la ciudadanía", mientras que en el de transparencia: "transparentaré información sobre la Megadeuda; los funcionarios pagarán su gasolina, celular y comidas", además promete adelgazar la nómina así como donar el 50 por ciento de su sueldo de llegar a la gubernatura para destinarlo en apoyos urgentes de la ciudadanía".

Mientras que en el renglón de salud se comprometió a que "todos los hospitales contarán siempre con medicinas y atención médica digna y oportuna"; y en el de Seguridad promete establecer un mando Único de la Policía Estatal.

Para Luis "Lucho" Salinas, la verdadera contienda será contra el abstencionismo, "aquellos que no habían querido votar porque sentían que su voto no lo tomaban en cuenta, esta es la oportunidad, los invitamos a votar por un cambio, ahora sí los invitamos a votar por un Coahuila independiente, por primera vez tienen la oportunidad de votar por alguien sin partido político, de decir no a los partidos políticos, no a los políticos corruptos, no a lo de siempre".

NO DESCARTA RIQUELME FINANCIAMIENTO DEL CRIMEN El candidato de la Coalición "Por un Coahuila Seguro", (PRI, PVEM, PNA, PRC, PJ, PCP y SI), Miguel Ángel Riquelme Solís, no descartó que durante las campañas electorales, se vea involucrado recurso del crimen organizado, por lo que exhortó a las instituciones competentes a seguir muy de cerca el proceso.

"Dentro de esta revolución electoral que se vivirá en estos dos meses de campañas, no dudo la presencia de dinero de criminales en las campañas políticas" dijo.

Manifestó que habrá que observar quien dudará en decir que no se permitirán más los casinos en Coahuila.

"Habrá que ver quien duda o tiene reuniones con quienes afectaron la vida pública de nuestro estado, a través de lavado de dinero y muchas otras cosas más", dijo.

Destacó que ante ello se tendrá que estar muy al pendiente de las campañas, pues la presencia criminal, podría estar dentro del proceso electoral.

"El Instituto Electoral deberá estar al pendiente, cuidando el financiamiento de cada uno de los partidos", dijo.

Además anunció que presentó su oferta política, en la que se ha incluido la eliminación del fuero político.

Informó que en conjunto con el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, presentó su oferta política a las 6 de la tarde en las instalaciones de Villa Ferré en Saltillo.

El candidato a la gubernatura de Coahuila, Riquelme Solís, aseguró que como candidato ha cumplido al presentar su declaración "Tres de Tres". Al mismo tiempo reveló que también presentó la declaración "5 de 5", la cual incluyó el examen de antidoping y la presentación de la carta de no antecedentes penales.

Explicó que entre las propuestas e contempla que esta declaración sea una exigencia para todos los políticos.

Por otro lado destacó que uno de los retos será promover la iniciativa para eliminar el fuero a todos los políticos, incluido el gobernador. "Al llegar a la gubernatura prometo que promoveré la iniciativa del eliminación del fuero a todos los servidores públicos para que no haya privilegios", dijo.

Explicó que se ha desarrollado una plataforma integrada por cuatro ejes; Seguridad, Justicia y Estado de Derecho; Desarrollo Económico Sustentable, Desarrollo Social Incluyente y Participativo, así como Integridad y Buen Gobierno. Adelantó que entre éstas, se contempla la propuesta de la construcción de dos cuarteles militares más.

Arranca Esther Quintana

Campaña

La candidata por el Partido Acción Nacional (PAN), Esther Quintana Salinas, arrancó campaña por la alcaldía de Saltillo, en la cual aseguró que reforzará los proyectos de gestión social.

La candidata arrancó su campaña en la calle Pedro Ampudia y Riva Palacio de la colonia Guayulera el día de ayer a las 10:30 am.

"Vamos a continuar fortaleciendo en las familias la integración de las familias, así como de programas de microcréditos para que los ciudadanos traigan más dinero en el bolsillo y darle en la maceta a la delincuencia organizada" dijo.

Aseguró que un año será suficiente para cumplir sus propuestas, las cuales explicó ya se encuentran en pie y habrá que reforzarlas.

HMV difunde en redes propuesta electoral

El candidato a diputado por el principio de representación proporcional, Humberto Moreira Valdés, lanzó a través de redes sociales un video, en el cual dio a conocer una oferta de propuestas en materia de educación, la cuales aseguró serán parte de su campaña electoral en Coahuila.

En el video, el cual dura 2 minutos con 52 minutos, el candidato del Partido Joven en Coahuila, indicó que uno de los objetivos de llegar al Congreso Local, es para revolucionar la entidad de forma tecnológica.

"Las tecnologías de la información y comunicación han evolucionando tanto que hemos quedado atrás, se busca que nuestros compañeros maestros y maestras en sus centros escolares, tengan un desarrollo de su actividad docente basado y apoyado en éstas", dijo.

Añadió que el objetivo es que cada uno de los docentes pueda contar con una computadora con accesos a internet que sea asignado por el Congreso del Estado.

Por otro lado propone que los estudiantes cambien el sistema tradicional de llevar su mochila por "tablets".

"Nuestros niños deben de dejar de cargar las pesadas mochilas y llevar las tablets de texto gratuito", dijo.

Manifestó que en los últimos años los docentes y la labor magisterial no han sido reconocidas.

Por último Humberto Moreira Valdez pidió el voto ciudadano para el Partido Joven.

"No nos hagamos bolas, no votemos aquí por el partido Joven, allá por otro partido, que todo sea el Partido Joven", dijo.

