El poder femenino de DC

El programa de "Supergirl", el protagonismo de "Black Canary", "White Canary" , "Stargirl" y "Hawkgirl" en las series Legends of Tomorrow o Arrow, la promoción que recibió "Harley Quinn" en el largometraje Suicide Squad y la inclusión de "Wonder Woman" en Batman Vs. Superman calentaron el terreno para que el Universo DC impulse a sus mujeres en proyectos para las pantallas.

El poder femenino de la casa del "Hombre de Acero" saldrá a relucir con todo este 2017 gracias a "La Mujer Maravilla" cuya película se estrenará en junio y en noviembre se le verá pelear al lado de La Liga de la Justicia en su debut en "live action" en el séptimo arte.

Días atrás, Variety dio a conocer que Warner Bros está a punto de contratar al cineasta Joss Whedon (The Avengers) para que realice el filme de "Batgirl" y su alter ego "Bárbara Gordon"; la historia podría basarse en lo que vivió la encapuchada en la saga New 52 de los cómics.

Todo parece indicar que DC y Warner ya habían planeando fomentar a la también compañera de "Batman" y "Robin" ya que en la cinta animada The Killing Joke le dieron una amplia participación.

"Batichica" también figura en la serie infantil DC Super Hero Girls que reúne a otras chicas como "Wonder Woman", "Poison Ivy", "Katanna" o "Bumblebee" en su etapa adolescente.

De acuerdo con varios fans los personajes más populares de DC son "Wonder Woman", "Batgirl", "Supergirl", "Gatúbela", "Vixen" y "Harley Quinn". Pero en las historietas de DC figuran otras heroínas y villanas que han marcado distintas aventuras.

"Zatanna" es una de ellas. Se trata de una joven hechicera que apareció por primera vez en un número de "Hombre Halcón" de 1964. Recién se le vio en la cinta animada Justice League Dark, al final de la trama ella dice que "Batman" la invitó a incorporarse a la Liga de la Justicia.

En los cómics y en las series Arrow, Birds of Prey y Smallville, "Black Canary" ha tenido destacadas actuaciones al igual que en ciertas caricaturas. Ella ha formado parte de la Liga de la Justicia y su mayor poder es su grito ultrasónico.

La Liga de la Justicia en su etapa "Rebirth", que está por llegar a México precedida de un gran éxito comercial y en cuanto a criticas en EU, cuenta con otra mujer aparte de "Diana Prince". "Jessica Cruz" pertenece a los "Green Lantern" y es ahora miembro de la JLA.

"Donna Troy" mejor conocida como "Wonder Girl" ha sido fundamental en la saga de los Jóvenes Titanes de los cómics pero jamás ha llegado al cine o la TV. En la serie de los setenta de Wonder Woman apareció una "Chica Maravilla", su nombre era "Drusilla" y en una entrega animada de los Titánes también figura el personaje, sin embargo, es "Cassandra Sandsmark" y no "Donna".

En septiembre de 1963 se incorporó "Mera" a las historias de DC Comics. Ha sido la pareja sentimental de "Aquaman" y tiene poderes similares a él. Ella tendrá una participación especial en la cinta de La Liga de la Justicia y por supuesto se le verá en el filme del "Rey de la Atlántida" a estrenarse en 2018.

