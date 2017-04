Araujo piensa en la Confederaciones

Humberto Vázquez Frayre

- Néstor Araujo pasa por el mejor momento futbolístico de su carrera, aunque el zaguero albiverde, busca superarse día con día.

Afianzado como titular indiscutible e inamovible con el Tricolor, haciendo dupla con el internacional del PSV Eindhoven, Héctor Moreno, en la zaga central y al mismo tiempo colaborando con goles, el defensa de Santos Laguna cree que puede ser mejor.

"Espero que no sea mi mejor momento, que el día de mañana sea mejor, no dejo de aprender, se dicen muchas cosas y que me tienen más confianza, cuando viene una crítica con argumento lo tomo, lo demás no ayuda nada ni lo creo, no hago mucho caso", dijo ayer al finalizar la práctica de los Guerreros en el TSM.

Aunque es de los predilectos del técnico nacional Juan Carlos Osorio, el santista no entra a una zona de confort, por lo que no se siente seguro, para cuando vengan los llamados el próximo verano para la eliminatoria mundialista, la Copa Confederaciones en Rusia y la Copa Oro en Estados Unidos.

"Para eso tengo que trabajar y aprender mucho, primero calificar con Santos a la liguilla para que volteen para acá, estamos enfocados con el club, de hacer un buen papel y por qué no, buscar otro campeonato".

Pero no son los únicos objetivos con los que sueña Araujo, ya que la Confederaciones es un torneo que le gustaría jugar, para poder enfrentarse a los mejores delanteros del mundo, además que el torneo serviría de vitrina, para poder ser fichado por algún club europeo y enrolarse en el futbol del viejo continente.

"Me gustaría jugar en Europa, siempre lo he dicho" comentó el zaguero, quien está enfocado de lleno con los Guerreros para la recta final del Clausura 2017.

En Rusia, México quedó ubicado en el Grupo A junto al anfitrión del certamen, además de Portugal, campeón de la UEFA y de Nueva Zelanda, monarca de Oceanía. En el B se ubican Camerún, Chile, Australia y Alemania.

Pero al defensa albiverde, no le incomodaría jugar la Copa Oro, aunque primero están mentalizados en ganar los dos juegos previos de la eliminatoria mundialista frente a Honduras y Estados Unidos, para llegar a ambas competencias veraniegas, ya calificados al Mundial del 2018.

El espigado elemento del conjunto lagunero, no quiso entrar en controversias, si el actual combinado azteca puede compararse a otros potentes, como el del 93 o el que calificó 'caminando' al Mundial de Alemania 2006 con La Volpe.

"Son diferentes momentos, así es el futbol, se pasa por buen momento, pero todos estamos comprometidos con la selección y el entrenador, todos a muerte con Osorio y eso es viceversa, el técnico defiende al jugador mexicano, se conjunta bien para creer y cuando todos los hacen, es más fácil hacer las cosas".

Por su posición, Rafa Márquez es un referente para Araujo, por lo que le ha aprendido muchas cosas, al igual que a Héctor Moreno y el propio Oswaldo Alanís, quien tuvo un pasado santista.

"Es un ídolo (Márquez) desde que jugaba en Barcelona, sabe y ve pases que ningún defensa observa, es un profesional, le pega muy bien al balón y tiene gran técnica, además es buena persona, trato de hacerle caso en todo, de aprenderle dentro y fuera de la cancha".

No quiso defender el grito que la FIFA considera homofóbico cuando el arquero despeja el balón en su área chica, pero ve incongruente el criterio que utiliza el máximo órgano rector del futbol mundial para castigar esos gritos, que son imposibles sofocar.

"En Sudamérica te dicen peor, en Europa nada, pero así son las culturas, al final así es la gente, así hagas mil cosas para prevenir o impedir el grito, no les puedes tapar la boca y las sanciones que se vienen son absurdas".

Aunque jugar del otro lado del Atlántico es uno de sus sueños, Araujo sigue entusiasmado de jugar en la Comarca: "No le damos la importancia a Santos que merece, junto a Pachuca, son los mejores equipos en cuanto a infraestructura y logística de México, por eso no quisiera salir".

Tras su regreso al campamento verdiblanco, luego de participar en los triunfos ante Costa Rica y Trinidad & Tobago, Araujo recalcó que es importante ya estar en el equipo y terminar bien la campaña, dejando al combinado nacional a un lado por lo pronto.

Con 6 encuentros sin conocer la victoria, Néstor quiere tranquilidad para el plantel y cuerpo técnico, conscientes que podrán llegar a la barrera de 30 puntos: "Para nada hay presión, los objetivos están para lograrse, matemáticamente se puede conseguir, hay que pensar en ganarle a Gallos, ya después, lo haremos escalón por escalón y así sumar la mayor cantidad de puntos posibles".

Dejó en claro que hoy en día, ningún rival es fácil, pero al tener tres juegos consecutivos en casa, importante deben sacar muchas unidades, pensando en el objetivo que tienen desde un principio.

"Tenemos que ganar pero paso a paso, hay una buena oportunidad ante Querétaro, que viene cerrando bien con (Jaime) Lozano".

Lamentó la baja del delantero Jonathan Rodríguez, indicando que siempre preocupaba a los rivales por su velocidad y fuerza, pensando que pueden explotar el lado derecho de los emplumados.

"Hay jugadores al nivel, puede entrar ya sea Gael (Sandoval) o (Mauricio) Cuero, hay que estudiar bien al rival, tenemos la baja sensible de Jonathan pero existen elementos que lo pueden suplir".

Al ser considerado Santos el Rey del Empate en la Liga MX, ese resultado es un lujo que ya no pueden permitirse en las siguientes jornadas.

"Los empates son buenos cuando ganas el siguiente partidos, son muchos empates, nos ha bajado de la tabla, solo hemos perdemos un partido, pero eso no ayuda mucho, hay que tratar de sumar de a tres (puntos), es difícil, pero posible, todos estamos comprometidos y nos la creemos".

A pesar del paso irregular que lleva Santos Laguna en el presente torneo, el defensa del equipo Néstor Araujo observa que se acercan a lograr los objetivos trazados al arranque de la competencia. (Archivo)