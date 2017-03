Inauguran competencia FIRST en Torreón

TORREÓN, COAH.-

En medio de una gran fiesta, se inauguró esta mañana la competencia de robótica de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), en la que 35 equipos de estudiantes del país buscarán su pase al mundial a celebrarse en Houston, Texas del 19 al 22 de abril.

A partir de hoy, se pondrá a prueba el talento de los jóvenes que a través de robots de tamaño industrial diseñados y programados con varias semanas de anticipación buscarán obtener los mayores puntajes para adjudicarse uno de los 22 premios en disputa.

El reconocimiento más prestigioso de FIRST, es el Chairman's Award, que honra al equipo que mejor representa un modelo para otros equipos de emular e incorpora los objetivos y la misión de esta competencia.

El concepto de Chairman’s Award incluye los Chairman’s Award regionales y distritales, que permiten a FIRST reconocer a equipos por sus esfuerzos ejemplares en la difusión del mensaje de FIRST, así como su talento en la organización del material para sus presentaciones.

Debido a que el Chairman’s Award reconoce la excelencia sostenida e impacto, no sólo por un año de esfuerzo, no es posible que un equipo de primer año (novato) pueda recibir este honor.

Cabe señalar, que durante hoy y mañana se realizará la clasificación oficial en la que solamente seis contingentes se llevarán el boleto para el mundial de robótica.

"Son 35 equipos, hay mil 500 muchachos, los hoteles están saturados. Está reconocido a nivel mundial por FIRST que esta es la región que mayor concentración de equipos tiene, pero no nada más eso, es un sello especial que tienen los equipos de La Laguna que han estado participando y apoyándose entre ellos mismos, eso ha llamado mucho la atención en toda la comunidad FIRST", dijo Fernando Alanís, director general de Industrias Peñoles, empresa patrocinadora y fundadora de FIRST Regional Laguna.

Este día, se mantienen activas todas las pantallas del Tec de Monterrey, campus Laguna que funge como sede de la eliminatoria, esto con el fin de que los asistentes puedan monitorear de cerca la competencia que será evaluada por los jueces en algunos aspectos como: la funcionalidad, el diseño, la estrategia y la experiencia.

La categoría en la que se compite es FIRST Robotics Competition (FRC).

Los equipos de aventura-alianza (roja y azul) se preparan para una carrera larga de distancia en la que tendrán que coleccionar combustible para construir la presión de vapor. Tendrán que instalar engranajes para engranar los rotores y escalar abordo para despegar. El robot mejor preparado para volar, será el ganador.

En este evento, participan mil 500 jóvenes, según informó Alanís.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes representantes del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (Coecyt), el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, así como representantes de FIRST México.



