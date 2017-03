Alistan traslado de fiscal a Nueva York

SON LA MISMA CORTE Y FISCALíA QUE LLEVAN EL PROCESO CONTRA 'EL CHAPO'

Edgar Veytia, exfiscal general de Nayarit aceptó ayer ante una Corte Federal de San Diego permanecer detenido mientras se resuelve sobre su traslado a Nueva York.

Durante una audiencia ante el juez Bernard Skomal, Veytia no se opuso a la moción del Departamento de Justicia para seguir arrestado en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, al que fue internado el martes pasado tras ser detenido por cargos de narcotráfico a gran escala en el periodo 2013-2017.

A petición de la defensa, el juez fijó el 6 de abril para una audiencia sobre el traslado de Veytia a Nueva York, donde se originó la acusación y se giró la orden para su aprehensión, en particular en la Corte para el Distrito Este, con sede en Brooklyn.

Se trata de la misma Corte y Fiscalía que llevan el proceso contra Joaquín Guzmán Loera "El Chapo".

Veytia podía haber solicitado al juez Skomal su libertad bajo fianza, pero por la naturaleza de la acusación de narcotráfico, y el hecho de que el caso pertenece a otra Corte, era prácticamente imposible que se le concediera dicho beneficio.

Según el sistema de consulta de la Corte, la aceptación de la detención es "sin prejuicio", es decir, no implica que Veytia está aceptando los cargos en su contra.

Veytia contrató a un despacho de San Diego con historial en la defensa de narcos mexicanos.

Se trata del bufete de Jan Ronis, quien fue el abogado principal de Benjamín Arellano Félix, exjefe del Cártel de Tijuana, después de su extradición a Estados Unidos.

En mayo de 2011, sin embargo, Ronis fue excluido del caso a petición de la Fiscalía, pues en ocasiones previas había asesorado a testigos que fueron integrantes del Cártel, y que eventualmente tendrían que declarar en un juicio contra Arellano. Luis Torres Santillán, un regidor y empresario de Tijuana que fue detenido en diciembre 2016 por cargos de lavado de 10 millones de dólares también contrató a Ronis y su socios, Guadalupe Valencia --quien asistió a Veytia en la audiencia de hoy-- y Anthony Colombo.

Los abogados convencieron a la Corte Superior de California de permitir a Torres estar libre mientras se desahoga el proceso, con una fianza de 300 mil dólares.

Ronis también defendió, en octubre de 2012, a Alejandra Guzmán Salazar, quien dijo ser hija de "El Chapo" Guzmán e intentó ingresar a Estados Unidos con un pasaporte falso, para dar a luz en ese país.

ES MI AMIGO: 'EL BRONCO'

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, confió en que el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia Cambero podrá demostrar su inocencia y, afirmó que nunca negará a un amigo en desgracia.

Este jueves El Bronco señaló "Édgar es mi amigo; puedo hablar bien de sus buenas acciones, no de sus malas acciones. No sé, no estoy seguro de eso [sobre los cargos en su contra]; sé que podrá, él va a demostrar su inocencia y creo que en eso está trabajando".

Por su parte, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, dijo que las acusaciones contra el exfiscal se originaron a partir de las declaraciones de un testigo protegido. "Si hay un hombre que lo conoce, soy yo y nunca tuvo una situación de la cual para mí tuviera sospechas; no hay ningún cargo, es por eso que yo puedo decirles con la frente en alto", dijo el mandatario.

4

DíAS

Lleva detenido en San Diego el exfiscal de Nayarit.

4

AñOS

De actividades ílicitas se le imputan a Veytia.

Piden al gobernador separarse de cargo

Las bancadas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados solicitaron al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, solicitar licencia para que sea investigado por posibles nexos con la delincuencia organizada, luego de la detención de Édgar Veytia.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, sostuvo que es inaceptable que el fiscal de un estado sea precisamente el que traslade, opere, y encubra a una red de la delincuencia organizada, por lo que es necesario que se investigue a Sandoval.

Francisco Martínez Neri, del PRD, dijo "creo que el gobernador tiene que pensar detenidamente si debe seguir en el cargo. Nada bueno le hace al país un mandatario estatal esté inmiscuido".

En peligro La detención de Veytia se produce: La detención de Veytia se produce: ⇒ En el marco de una guerra entre organizaciones de la delincuencia en Nayarit y Colima. ⇒ Juan Francisco Patrón Sánchez "El H-2", murió en Tepic el 9 de febrero.

Caso. En México se esperan los resultados de la investigación sobre el fiscal Edgar Veytia (derecha).