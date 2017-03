Se recupera Héctor Suárez tras fuerte caída

CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor Héctor Suárez ya salió del hospital en donde fue atendido luego de una fuerte caída que le provocó heridas y hematomas en la cara.

Ahora ya está en su casa de Cocoyoc. “Echado en la cama para recuperarse”, según contó su hijo Héctor Suárez Gomís a través de su representante.

En un video publicado el sábado por la tarde, el comediante explicó que luego de acompañar a su hija al aeropuerto, sufrió una caída: “Me di un golpe espantoso en la cara; traigo un hematoma en la quijada y los médicos me han prohibido trabajar”.

El representante informó a El Universal que padre e hijo decidieron suspender por dos semanas la gira que realizaban juntos con la obra de teatro “Los Locos Suárez”.

De hecho, Suárez explica en el video que no podrá hacer las fechas de Guaymas y Hermosillo. “Yo he sido un profesional siempre, jamás les he fallado, le prometo que en el momento en que me sienta bien, reprogramamos las fechas. Les prometo que estaremos allá”, explica desde la cama del hospital.

