Responsabiliza HMV a su hermano de las finanzas

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen Noticias, el exgobernador de Coahuila habló sobre sus aspiraciones y sobre su relación con su hermano Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, al quien prácticamente responsabilizó de las finanzas del estado.

"No hay relación política a pesar de que yo lo puse, aunque se oiga fuerte, lo puse como gobernador, lo puse como candidato a diputado federal, lo invité y él nombró a la mayor parte de los secretarios de mi gabinete, a todo el equipo de la Secretaría de Finanzas y yo he cargado una losa muy pesada por eso… he tenido que tragarme solo el sapo sin hacer gestos".

"Él sabrá lo que hace, espero su conciencia le dé tranquilidad", agregó.

"Él dijo que se encargaba de la seguridad, ese fue su lema y no solamente no se encargó de la seguridad ante la muerte de mi hijo, sino que tampoco se encargó de atrapar a los asesinos, tuve que hacerlo yo como como padre, estar haciendo una investigación y proporcionarle información a las autoridades".

Humberto Moreira acusó además que se viven momentos difíciles citando algunos ejemplos como el caso de Ana María Rodarte de quien comenta, fueron despedidos sus hermanos y fue atacada en redes sociales por el equipo del gobernador.

Aseguró que en Coahuila se vive una tiranía con el gobierno de su hermano.

