Luego de una serie de especulaciones sobre su salud, el cantante mexicano José José informó, a través de un videomensaje, que los médicos detectaron en la cabeza de su páncreas un pequeño tumor por lo que se someterá a un tratamiento de quimioterapia para erradicarlo.

Tras conocerse a principios de marzo que el intérprete de El Triste se encontraba delicado de salud, diversos medios aseguraron que José José estaba al borde de la muerte.

Sin embargo, en el video de alrededor de cuatro minutos de duración enviado por su casa discográfica y subido a la cuenta de twitter de "El Príncipe de la Canción", el cantante visiblemente delicado, señala: "A mi pueblo de México que tanto amo y a quien le debo todo lo que soy, dedico este pequeño mensaje para informarle lo que sucede en mi vida".

"Siempre he estado muy pendiente de mi salud. De un tiempo a la fecha me percaté de que no ganaba peso, por lo que me realicé unos estudios en Estados Unidos y al no obtener una clara respuesta, decidí acudir al Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México, donde el doctor David Kersenovich, director de dicha institución, y todo su equipo de trabajo me arroparon de una manera sensacional.

Fue así como se detectó su problema en el páncreas, afirmó el intérprete de Lo pasado pasado, quien agregó: "Deseo aclarar que el resto de mi organismo se encuentra en óptimas condiciones, estoy listo para enfrentar este nuevo reto de la mano de Dios y de ustedes, pues siempre me he sentido en sus brazos, y hoy más que nunca, les agradezco por ser mis hermanos, mis amigos, mi familia…".

José José reconoce que todos los problemas lo van recibiendo los órganos y por lógica su páncreas tiene esta agresión gigantesca y fue desarrollando el cáncer, y en lo que cabe, dijo, se encuentra en buen estado, pero con el tratamiento de quimioterapia se buscará reducir el tumor y encapsularlo.



Mensaje. El cantante José José enfrenta el cáncer de forma positiva y agradece el apoyo al pueblo de México al que tanto ama. (ESPECIAL)