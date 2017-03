En Venga la alegría los obligan a hacer polémica

CIUDAD DE MÉXICO.-

La conductora Vanessa Claudio confesó al Diario Basta, que las peleas que aparecen en el programa Venga la Alegría muchas veces son ordenadas por los productores.

La modelo, recientemente tuvo un encuentro con el actor Patricio Borghetti en una emisión del programa, sin embargo, aclaró que la intensidad de las peleas son para generar polémica.

“Yo soy súper intensa y siempre lo seré. yo tomé ese día en el juego de sin palabras un refrán que es muy popular en mi país, y obviamente enojada sonó feo el reclamo a pato, pero el productor siempre nos dice que este juego vive de la polémica”, dijo al diario.

"Si de momento todos jugamos y mostramos la familia feliz que somos, creo que este juego se vuelve aburrido. Creo que la sección se hizo muy famosa porque cuando estaba Raúl Osorio era el polémico, el que peleaba, entonces me lo heredó; la neta es que jugar conmigo es de miedo, porque yo en todos los juegos soy extremadamente intensa, no me gusta perder, soy competitiva a morir”.

Además declaró que el reclamo que le hizo a Borghetti se salió de control, “No fue padre lo que hice, pero la gente lo toma como lo ve, exagerado. Cuando yo le reclamé, todos se quedaron callados; entonces ahí viene el impacto visual", declaró al medio.

Así es chicos relax!!!! Besos a todos linda tarde https://t.co/SEfxxVJhwz — Vanessa Claudio (@VZCR) 9 de marzo de 2017

