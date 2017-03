Le niegan su lugar en Mundial de Esgrima

Humberto Vázquez Frayre

Torreón, coah.- De nueva cuenta, la Federación Mexicana de Esgrima está en el ojo del huracán. Y es que el juvenil esgrimista Tomasso Archilei Meza, está a punto de quedarse fuera del Campeonato Mundial a escenificarse en Bulgaria.

Hijo de la lagunera Tita Meza Villarreal, el deportista de 15 años de edad, indicó que si mañana viernes no lo inscriben para la competencia en Europa, quedará fuera por negligencia de Jorge Castro Roa, mandamás del esgrima nacional.

A través de un programa de ESPN, dijo que en caso de ser así, intentarán ver este asunto por los medios legales "con las pruebas que tenemos y ver que se haga justicia y no le veo la razón por la que quieran perjudicarnos".

Archilei Meza ganó su clasificación con base en los parámetros establecidos por la propia Federación, y obtuvo más puntos que dos atletas a los que la Federación Mexicana de Esgrima, pretende llevar al mundial en Europa.

Ante este conflicto, la Asociación Queretana de Esgrima, donde reside y al que representa en torneos nacionales e internacionales, ya ha emprendido recursos legales en contra de Castro Roa.

Manifestó que pese a todo, sigue adelante y en una carta solicita que se quite al esgrimista que está inscrito en su lugar para que él para lograr ir al mundial "que es mi sueño de mucho tiempo".

Dijo no saber por qué razón lo están marginando del Mundial de Esgrima "eso lo saben, mis papás y mi entrenador, yo lo único que hago es entrenarme y echarle todas las ganas para lograr mi lugar y fue lo que hice, y la verdadera razón por la que no me inscribieron, no la sé".

Tomasso reconoció que en una de las competencias que tuvo con su contrincante, al que inscribieron para el mundial, la primera vez le ganó y la segunda perdió.

"Pero en el ranking la diferencia es notable, yo tengo la tercera y él tiene la quinta posición. Paso también mucho tiempo viajando entre Italia y México y a Querétaro a entrenarme con mi entrenador que es queretano y en este momento le estoy echando más ganas al deporte del esgrima, pero sin dejar de lado la escuela que es muy importante".

Cabe recordar que la esgrimista mexicana Paola Pliego, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016, acusada de haber fallado un control antidopaje, del cual después fue exonerada.

En enero pasado, la FME privó a Pliego de poder competir, pues la atleta mexicana, reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que la Federación no pagó, por lo que no compitieron en la Copa de Nueva York. "Una vez más me quitan la oportunidad de representar a mi país", escribió.

15

AñOS

De edad tiene Tomasso Achilei Meza, esgrimista al que le niegan ir al Mundial.

Además de estar mejor rankeado a nivel mundial, Tomasso se ganó su lugar en el selectivo. (Especial)