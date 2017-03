Yo no quería este trabajo: secretario de Estado de EU

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, "no quería este trabajo", y solo decidió aceptarlo a instancias de su esposa, según aseguró en una entrevista con Independent Journal Review (IJR) publicada hoy.

Tillerson hizo esa confesión durante una serie de entrevistas con ese medio, el único que acompañó recientemente al secretario de Estado durante su primer gran viaje como jefe de la diplomacia estadounidense a Asia.

"No quería este trabajo. No busqué este trabajo. Mi esposa me dijo que debía hacer esto", afirmó el secretario de Estado.

Tillerson aseguró que se quedó "atónito" cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió ser secretario de Estado pero a su esposa no le sorprendió.

El diplomático había planeado retirarse de su anterior trabajo como director ejecutivo de la petrolera multinacional Exxon Mobil, pero cuando se le ofreció el puesto al frente del Departamento de Estado su mujer le dijo: "Te dije que Dios no ha terminado contigo".

Preguntado sobre las críticas que suscitó su decisión de solo incluir a un periodista en su primera gira internacional, Tillerson se justificó.

"Tenemos mucho que hacer dentro del Departamento de Estado, y no hablaremos de ello hasta que estemos listos, eso está volviendo loca a mucha gente", afirmó.

El secretario de Estado está desempeñando un rol discreto en estos primeros meses de Gobierno, en los que los asuntos internacionales están siendo más dirigidos desde la Casa Blanca, algo que no parece solo circunstancial.

Y es que según planteó en su propuesta presupuestaria la semana pasada, Trump tiene previsto recortar hasta un 31 % los fondos para el Departamento de Estado, aunque los congresistas, que tienen la última palabra, no parecen dispuestos a debilitar la agencia hasta ese punto.

Tillerson arremetió además contra las políticas de la Administración del expresidente Barack Obama, a las que calificó como un "enorme error" y "una enorme desventaja".

También defendió la disposición de Trump de cuestionar a la OTAN y el compromiso de EU con esa organización, una postura que ha sido criticada por miembros prominentes de los partidos demócrata y republicano, pero que el secretario de Estado considera que está trayendo resultados.

El multimillonario ha manifestado en distintas ocasiones, incluso el viernes pasado frente a la canciller alemana, Angela Merkel, que los estados miembros de la Alianza deben aportar una mayor cantidad a los fondos de la misma, y que esa financiación sea más equitativa.

Para ello, propuso que las naciones miembros invirtieran el 2 % de su producto interno bruto (PIB) en defensa, una iniciativa hecha por otros Gobiernos estadounidenses de manera infructuosa.

"Fueron tan educados acerca de cómo lo preguntaron", dijo Tillerson sobre los predecesores de Trump, subrayando la efectividad de la manera de hacer del magnate.



"No quería este trabajo. No busqué este trabajo. Mi esposa me dijo que debía hacer esto", afirmó el secretario de Estado. (EFE)