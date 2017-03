El actor de los mil rostros

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Gary Oldman no es el actor que esperas ver en Hollywood, no tiene ese halo pretencioso que caracteriza a los habitantes de Beverly Hills. No es un Brad Pitt tampoco George Clooney.

Oldman nació el 21 de marzo de 1958 en el sur de Londres, en una familia humilde y desde muy pequeño sintió gran atracción por el cine y el teatro. A pesar de que no era un buen estudiante, se dedicaba a cantar y tocar el piano hasta que lo dejó todo por comenzar a actuar. Inició a actuar en el teatro, y sus primeros trabajos en el cine llegaron con Meantime en 1983 hasta su primera gran oportunidad en Prick up Your Ears, al lado de Alfred Molina en 1987. Para ese momento ya era considerado un talento nato del cine británico así que el éxito no tardó en llegar.

Para que conozcas un poco más de su carrera, una verdaderamente camaleónica, te presentamos este recuento para conocer los mejores roles que ha interpretado:

JFK, de Oliver Stone

Una trama complicada y muy ambiciosa que nos quería proponer la idea de la conspiración en el asesinato del presidente Kennedy, Oldman brilla, por poco tiempo en escena, pero aun así, como el pistolero Lee Harvey Oswald, probando que puede ser un actor camaleónico. Oldman hace al enemigo público número uno, pero que según la historia de la cinta, es un chivo expiatorio. Oldman aparece junto a un elenco que forman Kevin Costner y Tommy Lee Jones.

Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de Alfonso Cuarón

Sí, suena raro, pero hay que aceptar que el papel de Oldman es de esas joyas olvidadas. Gary es "Sirius Black", el padrino de "Harry Potter" y aparentemente un peligroso criminal. La película es considerada una de las mejores de la saga basada en los libros de J.K Rowling y Oldman hace a uno de los personajes más memorables del universo Potter.

Drácula, de Francis Ford Coppola

Ni siquiera podrías imaginar que es él, pero sí, Oldman hace uno de sus roles más icónicos en Drácula. Seductor y diabólico al mismo tiempo, Gary logra un buen balance para crear un personaje que logra no una pantomima sino un verdadero logro. El actor logra una de las mejores interpretaciones en la película, si no es que la mejor.

El quinto elemento, de Luc Besson

Trabajar al lado de Besson en esta cinta fue algo salvaje y casi impensable. El actor es el general "Jean- Baptiste Emmanuel Zorg", un cruel líder de negocios. Con un vestuario y corte de cabello impresionante, es uno de los papeles más "raros" que ha realizado, no su mismo estilo profundo y significante que suele tener.

La trilogía Batman, de Christopher Nolan

En el curso de la trilogía creada por Nolan hay muy buenos momentos, y Oldman haciendo al comisario "Jim Gordon". Un pilar de lo que está moralmente bien y que lleva al cinéfilo a confiar plenamente en él. Es uno de los pocos roles donde Gary es un buen tipo, demostrando así que también se le dan estos papeles. Oldman es uno de los personajes que ayudaron a creer en "Batman" de nuevo, al lado de actores de la talla de Christian Bale, Morgan Freeman y Michael Caine.

Sid and Nancy, de Alex Cox

El segundo filme del director inglés Alex Cox es una de las piezas más brillantes que narran la vida de una estrella de rock. En la explosiva y poderosa biografía de Sid Vicious, integrante de los Sex Pistols, Oldman hace a un experimentado músico que deja ver sus defectos y que se convirtió muy pronto en un adulto que no sabía nada del mundo. Gracias a esta interpretación, Oldman se convirtió en uno de los actores que Hollywood tenía que voltear a ver y demostraba de lo que sería capaz en los años por venir.

True Romance (La fuga), de Tony Scot

Basada en un guión de Quentin Tarantino, el trabajo de Oldman es uno de las pruebas de que no se trata del tiempo que tienes en cámara sino de cómo lo aprovechas. Oldman es uno de esos roles que no creerías que es él, interpretando a un irreconocible proxeneta llamado "Drex Spivey". Su confrontación con "Clarece", interpretado por Christian Slater, es uno de esos duelos que se quedan para la eternidad.

Nil By Mouth (Los golpes de vida), de Gary Oldman

Es la única película que hasta el momento ha dirigido Oldman, creando una atmósfera en la que se siente su presencia aun sin estar en la cámara. Una mirada al alcoholismo y a una niñez problemática que afecta la unidad familiar. Ray Whistone y Kathy Burke se confrontan como actores en una cinta perturbadora para el televidente. Uno de los mejores logros de la carrera de Oldman.

Leon: The professional (El perfecto asesino), de Luc Besson

La primera vez que trabajó al lado del director francés. Oldman es "Stansfield", un inmoral y severamente corrupto oficial de policía responsable de la muerte de una familia, la de "Mathilde" (Natalie Portman). Oldman es el antagonista perfecto para un buen trabajo de Jean Reno. Psicópata, violento, es uno de los mejores trabajos de nuestro festejado.

Tinker Tailor Soldier Spy (El espía que sabía demasiado), de Tomas Alfredeson.

El director sueco, mejor conocido como su filme de vampiros Let The Right One In hace un clásico de la Guerra Fría, inspirado en una novela de John Le Carre, acompañado de Oldman, que realiza un trabajo excepcional. Gary interpreta a "George Smiley", un espía veterano que es obligado a retirarse por el fracaso de una misión que sale mal en Hungría. Después de grandes trabajos, el actor obtuvo por fin su nominación al Oscar, que perdió frente a Jean Dujardin por El Artista.