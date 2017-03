Niega Barrales deber $12 millones

EL DEMANDANTE SOLICITó AL JUEZ ORDENARA EL REMATE DE UN INMUEBLE EMBARGADO

Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, negó estar involucrada en un litigio por el que un juez federal le ordenó pagar una deuda de 12 millones de pesos.

Cuestionada sobre un fallo judicial, emitido en diciembre pasado, rechazó que ella, su hermana, María Laura Barrales, o su madre, Esperanza Magdaleno Rosales de Barrales, hayan sido notificadas sobre la demanda interpuesta por un ciudadano que dice tener pagarés firmados por las tres, desde mayo del 2015.

"Jamás he sido notificada, no tengo conocimiento de esto", afirmó la senadora con licencia.

-¿Conoce al demandante?

-No, ni mi familia tampoco. No registro quien es.

-¿Firmaron esos pagarés?

- Jamás, yo no debo nada y lo que debo es público, mis créditos.

-¿Les han embargado algún inmueble por el caso?

-Jamás en la vida. Si el escándalo que tengo es porque reconozco mis deudas. Yo no debo ni la hora.

El juez Décimo Cuarto de Distrito en materia civil resolvió el pago de una deuda de por lo menos 12 millones de pesos más intereses moratorios en contra de Barrales y sus familiares.

El fallo fue emitido el pasado 26 de septiembre y el demandante, Antonio Abad García Martínez, reclama el pago de una deuda contraída mediante pagarés firmados el 3 de mayo de 2015.

En la lista de notificaciones del Consejo de la Judicatura Federal aparecen los nombres de la presidenta del PRD y sus familiares, quienes fueron requeridas de pago, emplazadas y embargadas el 7 de septiembre de 2016.

Ante la falta de respuesta, la sentencia que se convirtió en ejecutoria el 10 de enero y el demandante solicitó al juez ordenara el remate de un inmueble embargado desde el 7 de septiembre.

"Jamás he tenido conocimiento de esto. Soy una persona pública y si alguien tratara de hacerme alguna notificación, no costaría mucho trabajo ¿verdad?", manifestó.

Alejandra Barrales informó que sus abogados darán seguimiento al caso.

Embargo millonario

Un juez ordenó el embargo de una propiedad de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, y de dos familiares, por una deuda de por lo menos 12 millones de pesos más intereses moratorios.

El Juzgado 14 de lo Civil resolvió el pasado 26 de diciembre que la perredista, así como su hermana María Laura y su madre, Esperanza Magdaleno, tienen que pagar la deuda que contrajeron mediante tres pagarés firmados en mayo de 2015 con Antonio Abad García Martínez.

Los pagarés vencieron en mayo, junio y julio de 2016 y contemplaban pago de intereses moratorios de 120 por ciento anual, según el expediente 390/2016 obtenido.

El juez Guillermo Campos calificó está tasa de interés como "notoriamente" usurario y la dejó en 43.8 por ciento anual, lo que implica ya una deuda total de más de 16 millones de pesos.

Las Barrales fueron requeridas de pago, emplazadas y embargadas el 7 de septiembre de 2016, pero no contestaron la demanda, no comparecieron a rendir declaración y no apelaron la sentencia, que se convirtió en ejecutoria el pasado 10 de enero.

García Martínez solicitó al juez ordenar el remate de un inmueble embargado desde el 7 de septiembre, un mes después de la demanda.

Univisión informó este lunes que Barrales compró un departamento de 990 mil dólares en Miami por medio de la empresa Maxba, registrada en Florida el 20 de enero de 2016.

Consultada Barrales dijo desconocer la demanda de García Martínez.

El depa de Miami

Barrales también se refirió al escándalo generado tras revelarse que es propietaria de un departamento de 990 mil dólares en Miami.

Explicó que, al presentar su declaración 3de3 le fue imposible declarar el inmueble ya que el formato no le permitió detallar los bienes de la empresa Maxba Development Inc.

Sostuvo que cuando consultó sí podía registrar el departamento en los bienes inmuebles que posee, fue informada de que incurriría en una falsedad, ya que el bien es propiedad de la firma, de la que ella es accionista mayoritaria.

Explicó que decidió adquirir el departamento como una inversión a largo plazo, cuyos enganches fueron pagados con cargo a la cuenta bancaria que maneja desde hace 20 años y un financiamiento bancario.

Dijo que su intención es que el crédito pueda pagarse con la renta del lugar.

A pregunta expresa, Barrales negó tener una vida económica holgada.

"Vivo de mi trabajo", aseveró.