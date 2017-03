Frenan afiliación en el PAN

Desde que Ricardo Anaya tomó las riendas del PAN, en agosto de 2015, se cerró la afiliación al blanquiazul. A su llegada al Comité Ejecutivo Nacional, Anaya repartió tareas dentro del partido y encargó a Rocío Reza --entonces secretaria de Formación-- la actualización del curso introductorio, requisito que deben cubrir los ciudadanos para militar en las filas de Acción Nacional.

Sin embargo, año y medio después, la afiliación está suspendida debido que se sigue revisando el curso de introducción al partido, explicó en entrevista la diputada federal y exdirigente nacional Cecilia Romero. Tras el encargo de Anaya, Reza echó a andar el proceso, pero lo dejó inconcluso después de que Javier Corral la invitara a formar parte de su Gobierno en Chihuahua. Al quite entró la diputada local Margarita Martínez Fisher, pero la actualización al curso introductorio aún no termina.

De acuerdo con Romero, hace dos semanas se le planteó la demora al secretario general, Damián Zepeda, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. La decisión de una actualización en el curso introductorio del PAN la tomó Anaya tras argumentar que el hecho de que se pudiera tomar en línea generaba "manipulación", explicó la legisladora panista.

Romero reiteró que el proceso de refrendo de la militancia no atoró la afiliación, sino que ésta se cerró desde que se determinó la actualización del curso introductorio. Además, a decir de la legisladora Acción Nacional está muy mal en la Ciudad de México.

"En el partido no hay actividad: no se convoca a reuniones, no se milita. No hay acción y eso ha dejado de interesar a los panistas", lamentó. Según el secretario general del albiazul, hasta la semana pasada el proceso de depuración se había desarrollado con éxito en al menos 13 estados del país.

Depuración La novedad en el proceso estriba: La novedad en el proceso estriba: ⇒ Se cotejará con el Instituto Nacional Electoral (INE) la huella dactilar del militante para corroborar su identidad. ⇒ Personal del blanquiazul explicó que no se recibían solicitudes de afiliación mientras esté en curso el proceso de depuración del padrón.

