El éxito de la obra Por qué los hombres aman a las cab... radica en las situaciones que viven hombres y mujeres en las relaciones amorosas, así lo dijo el actor Gabriel Soto a El Siglo de Torreón.

"Yo creo que es una cuestión de ADN, la mujer es protectora por naturaleza le gusta como que cuidar, y nosotros los hombres vivimos en otro mundo distinto al de ustedes, y nosotros pues nos aprovechamos de la situación y ése es el caso de mi personaje, el éxito es ése el mundo en que vivimos los dos", dijo.

En la trama del montaje, el esposo de Geraldine Bazán encarna a "Jorge", un patán que se aprovecha de "Dulce", personaje de Irina que en temporadas pasadas interpretaron Aracely Arámbula y Marjorie de Sousa.

"Todos los hombres hemos tenido algo de 'Jorge' y todas las mujeres han tenido algo de 'Dulce'. En algún momento de nuestra vida nos hemos identificado y lo llevamos al extremo, que tanto hombres como las mujeres nos identifiquemos con los personajes de la obra, y sí 'Jorge' al principio es un verdadero patán, ahí sí no me identifico para nada, la verdad no soy así", comentó el actor antes de dar función.

Gabriel estará hoy en Torreón con fin de presentar dicha puesta en escena junto a Cecilia Galliano e Irina Baeva. Comentó que han hecho buena mancuerna, por lo que se atreve a decir que ha sido de los mejores elencos que ha tenido el montaje.

"Son dos chavas súper alivianadas no tiene ningún problema y son bien dispuestas, yo con Irina ya había trabajado en la novela Vino el amor; entonces es bien padre porque ya nos conocemos muy bien y es muy importante que en el teatro tengas esta conexión porque el teatro es diferente.

"Yo me atrevo a decir que éste es el mejor cast que ha habido en todas las temporadas que he hecho, porque los personajes les vienen maravillosamente a las dos", replicó el actor.

Por otra parte, Gabriel platicó que siente un cariño especial por Torreón ya que cuenta con grandes amigos laguneros.

"Tengo mucho aprecio a la gente de Torreón, amigos y socios como Cristian Mijares y Memo Rocha que también son parte de mi fundación".

Aunque la obra ya se ha presentado varias veces en la región, Soto no dudó en hacer la invitación a todos los laguneros a que asistan al teatro.

"Sin duda quiero invitar a toda la gente que vaya al teatro yo sé que ya nos hemos presentado varias veces aquí en Torreón, afortunadamente siempre nos ha ido muy bien pero bueno también es importante destacar dos cosas, una que hay un elenco nuevo y cada vez que entra un actor o una actriz a un proyecto, siempre le da una inyección de energía diferente, trae propuestas y siempre se crea de una manera distinta, en esta ocasión pues cambia prácticamente el elenco de las mujeres y a pesar de ser la misma obra la gente va a ver cosas diferentes y por otro lado el taco de ojo de ver actrices diferentes en este caso Irina y Cecilia", concluyó Gabriel.

Terminará rodaje de cinta

Entre sus proyectos, Gabriel Soto manifestó que luego de finalizar su papel en Vino el amor y de estar de gira por la República Mexicana con la obra, trabajará en la película llamada Cofradía donde también participan Roberto Palazuelos, Alejandro Tomassi y Sergio Mayer.

"La gira de la obra la empezamos apenas y vamos a estar trabajando hasta finales de mayo, tengo pendiente el rodaje de una película que se llama Cofradía y pues bueno ya de aquí a mediados del año estaré con gira por toda la República.

Además estoy trabajando muy fuerte con mi Fundación No tires la toalla, es como mi hobbie porque puedo ayudar a través del deporte y en este caso que es el boxeo, yo creo fielmente que podemos cambiar la sociedad con el deporte", relató.

Por último, reveló que tendrá una participación especial en la serie sobre Silvia Pinal, aunque no pudo hablar mucho sobre su personaje.

"Es una participación especial y bueno te digo que Carla Estrada no me permite hablar mucho pero sí vamos hacer una participación dentro de la serie", finalizó el actor.