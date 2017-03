Kumamoto, el cambio desde la independencia

HUGO CASTRO

El Siglo de Torreón

Pedro Kumamoto, diputado del Congreso de Jalisco, es un joven que ha dejado ya una huella en la política nacional, no sólo por ser uno de los candidatos independientes que logró la victoria en las elecciones de su estado, sino por diversas iniciativas que ha propuesto, junto a su equipo, desde su curul y que han repercutido a nivel nacional.

Una de ellas es la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, la cual ha dado pasos importantes para que se discuta no sólo en Jalisco sino a nivel nacional. La propuesta de "Kuma" y su equipo es que "el dinero que los partidos reciben dependa del número de personas que convencen para votar".

En su sitio sinvotonohaydinero.mx comenta que actualmente, la bolsa de dinero que se reparten los partidos se calcula multiplicando el padrón electoral (personas que alguna vez solicitaron su credencial de elector) por el 60 % de una UMA ($47.476 pesos). Con este procedimiento, en 2015 la bolsa total de los partidos ascendió a 4 mil millones de pesos.

Por tanto ellos creen que los partidos reciben demasiado dinero público y que esta fórmula hace que no se esfuercen para conseguir el voto popular.

La propuesta consiste cambiar la fórmula para que en vez de multiplicar el padrón se multiplique la votación válida emitida (votos totales menos votos nulos y en blanco) por el 65 % de una UMA. Esto haría que los partidos tengan que esforzarse por que las personas voten en las elecciones y en 2015, hubiese significado un ahorro del 65 % (los partidos hubiesen recibido mil 800 millones de pesos).

En días pasado El Siglo de Torreón platicó con el diputado en su oficina en el Congreso de Jalisco, para charlar sobre la iniciativa y su visión desde la trinchera como independiente y joven.

→ ¿En qué punto está la iniciativa #SinVotoNoHayDinero?

Estamos muy felices porque el pasado miércoles, gracias a la presión de la sociedad, ya se agendó la iniciativa para este jueves 23 de marzo que se presente en la Cámara de Diputados.

Eso significa que se deberá discutir, ya sea a favor o en contra, pero tenemos la certidumbre de que la Comisión de Puntos Constitucionales la va a dictaminar.

Y por eso estamos muy activos, porque vamos a hacer las últimas llamadas necesarias, en lo particular yo y toda la gente que nos ha apoyado, para sacar esta iniciativa con los diputados federales de la Comisión de Puntos Constitucionales, específicamente con el PRI, con el Partido Verde, con Morena y con Nueva Alianza que no se han pronunciado aún si van a votar a favor o en contra. Ya tenemos el apoyo del PRD, de MC y de algunos diputados de PAN.

→ ¿Qué pasa si se aprueba?

Si se aprueba se manda al pleno del Congreso, y si ahí también se aprueba la iniciativa se manda a los senadores. Y sí ahí también se aprueba ya estamos del otro lado.

Y es una buena noticia que ya tenga fecha, porque muchas de las veces lo que sucede es que se utiliza un término que es 'congelar', es decir no la discuten y por lo tanto es como si no hubiera sucedido.

El hecho de que tengan que discutirla sea a favor o en contra ya fue una buena noticia porque vamos a conocer quienes están a favor de construir una democracia verdaderamente representativa y quienes quieren seguir con privilegios.

→ Y en caso de que no se apruebe, ¿ustedes qué harían?

Bueno no vamos a dejar de participar. Se ha organizado una red de personas, grupos, movimientos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil muy importante, en más de 25 estados de la república. Por lo que buscaremos presentar iniciativas en ámbitos locales y por qué no, prestar esta red cívica para otras organizaciones y movimientos que vengan a futuro.

Por otro lado, #SinVotoNoHayDinero va a suceder. A lo mejor en este año, a lo mejor en el que viene, a lo mejor de entre dos o tres, pero no importa. El chiste es que sigamos construyendo esperanza y sembrando posibilidad de democracia, y eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa y no vamos a claudicar en ese objetivo.

→ ¿Qué otra iniciativa van a presentar?

Estamos por presentar una iniciativa para eliminar un recurso que se llama afirmativa ficta en el código de Desarrollo Urbano, que ha permitido que los desarrolladores y las inmobiliarias edifiquen sobre terrenos que antes eran públicos, que donde había una casa-habitación se construyan edificios de 10 o 12 pisos, por un recurso legal que se ha utilizado de mala forma.

También por otro lado estamos apoyando reformas electorales, para que exista la segunda vuelta para gobernador en el estado de Jalisco y que de las regidurías, que hoy por hoy algunas funcionan, pero que la mayoría de los regidores, yo me atrevería a decir, no sabemos en dónde andan, pues que sean por representación proporcional, es decir que no entre por lista sino que se voten.

Eso es lo que estamos presentando a la brevedad posible.

→ Escuchamos que quieres seguir en la política, ¿en qué puesto te gustaría trabajar?

Con los escenarios abiertos, pero sobre todo con la claridad de que no es el 'hueso' lo que nos defina sino es el programa que le vamos a dar en el espacio donde entremos. Ya sea en el terreno municipal, ya sea una reelección o en un terreno federal, pero lo que más nos interesa es dotar de una nueva agenda al país, y que en realidad pues el puesto si se da que bueno, pero si no, que el proceso que ya desarrollamos nos permita hablar con claridad de que queremos un futuro distinto para México.

→ En las próximas elecciones de Coahuila, hay tres candidatos independientes para gobernador, pero en Torreón no hay. ¿Qué ha pasado con la figura del 'independiente'?

Hay que dejarlo claro, la candidatura independiente no es sinónimo de candidatura buena. Es en todo caso es una persona de cien que llega sin aval de un partido a una boleta, pero puede haber buenos, puede haber 'masomeneros' o puede haber verdaderamente malas candidaturas independientes. Entonces hay que verlo como una herramienta y no como un fin. Candidatura independiente no es sinónimo de buena, sino de llegar sin partido, sólo eso.

→ ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de mexicanos?

Esperanzador en la medida en que nos involucremos, sobre todo las personas jóvenes. No podemos seguir dejando que las decisiones de nuestros próximos 50 años sean tomadas por otras personas que no seamos las que vamos a vivir esos 50 años.

Así que tenemos que involucrarnos, participar, que la sociedad civil debe de tomar un mayor papel. Debemos de discutir temas muy diversos, pero sobre todo que nos de la posibilidad de acceder al derecho al futuro.

→ ¿Cómo ves al ciudadano ahora?

Yo creo que es heterogéneo. Existen personas muy interesadas en la causa pública, pero también tenemos a personas que están sumergidas en un nihilismo político muy importante, dicen que nada cambia, que no sirve de nada hacer nada y por lo tanto la inacción y la antipolítica es su baraja del día al día. Yo creo que hay que llamarles, buscarles y reenamorarlos de la democracia.

Por otro lado, a quienes ya están participando, hay que decirles que las puertas hay que abrirlas, a veces hay que arrancarlas para poder participar, pero que vale la pena.

→ Tu experiencia como político, ¿cómo ha sido?

Pues digamos que ha sido muy enriquecedora, con este equipo de trabajo y con Wiki Política. Lo que nos hemos dado cuenta es que definitivamente necesitamos una renovación del régimen, una renovación de la clase política y de prácticas en políticas.

Si queremos que esto cambie tenemos que participar de ello, sí o sí.

→ ¿Cómo hacerle frente a la crisis Trump?

Que de esta crisis que estamos teniendo no respondamos con más nacionalismo "ramplón y chafa", sino que más bien construyamos una reflexión sobre qué vamos a hacer para evitar que haya un "Donald Trump" aquí en México, y por otro lado cómo les vamos a abrir las puertas a todos esas personas que van a dejar la migración y cómo vamos a volver eso en riqueza.

Seguramente mucha gente que viene de regreso o que no van a aceptar en Estados Unidos, le puede traer mucha riqueza al país, como las distintas migraciones (libanesa, japonesa, española, china) y de otras partes del mundo le han dejado al país. Así que yo creo y tengo certidumbre de que si utilizamos bien este momento nos vamos a convertir en un país aún más rico.

→ ¿Estás enamorado de México?

Sin duda alguna. De entrada de mi ciudad, pero gracias a que he ido con personas en los fines de semana a diferentes lugares, como a Torreón y a otras partes del país, me doy cuenta de que tenemos un potencial gigantesco y que hay mucha cultura que disfrutar.

El siglo de torreón / Hugo Castro

Comprometidos. El diputado Pedro Kumamoto y su equipo siguen trabajando en más propuestas.