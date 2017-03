Hará gira como cantante

NOTIMEX

Ciudad de méxico.- Debido al éxito de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, se planea que parte del elenco realice una gira por el país con un show en el que Ariadne Díaz, África Zavala, David Zepeda y Danilo Carrera demostrarán su talento como intérpretes de regional mexicano, siendo este último actor uno de los más entusiasmados con el proyecto.

En el melodrama el ecuatoriano es "Danilo Cabrera", un incipiente cantante grupero que para llegar al éxito se ve inmiscuido en el narcotráfico y el lavado de dinero.

"Como ecuatoriano que soy, yo sería el único al que no le debería gustar el regional mexicano, pero confieso que me he enamorado de este género musical porque he conocido muy buenos amigos gracias al programa El Gordo y la Flaca y ahora con la novela estoy disfrutando mucho el estar involucrado en el mundo grupero", comentó Danilo Carrera en entrevista.

Añadió que parte del éxito de la telenovela es que en la historia suceden cosas muy reales y nada alejadas de lo que se está viviendo actualmente con el vecino país del norte y los paisanos mexicanos.

"A todo mundo le está gustando la novela, no sólo por las canciones o la música, sino porque a los personajes les están pasando cosas muy reales y lo que se está viendo en las noticias es casi lo que se ve en la telenovela".

Danilo aceptó que él no es un cantante, pero al igual que su compañera África Zavala se estuvieron preparando para este reto, en el que además de actuar tienen que cantar, por lo que se dijo listo para las críticas.

"Las críticas son bienvenidas, pero creo que va a haber muchísimas cosas más positivas que negativas de la gente al vernos. Repito, a mí me encanta el género grupero, tengo muchos amigos como El Dasa, Julión Álvarez, Larry Hernández y con ellos me he ido a cenar y te das cuenta de que son personas que lucharon mucho por sus sueños y que disfrutan mucho su carrera.

"Eso es lo que yo traté de rescatar en mi personaje, un muchacho alegre a pesar de todas las broncas que se mete, porque nunca he visto a un grupero molesto".

Confesó que tomó clases de canto junto con África, algo que le sorprendió, pues en un principio creyó que alguien le doblaría la voz a la hora de cantar.

"Me sorprendió ese proceso, pues yo al principio creí que me doblarían la voz, pero la productora y el equipo me dijeron que todos iban a cantar y yo también, y no ha sido nada fácil".

Archivo

De gira. Gracias al éxito de La doble vida de Estela Carrillo, parte del elenco se presentará en varias plazas del país y EU.