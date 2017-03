'No podemos cambiar todo de la noche a la mañana'

TORREÓN, COAH.-

Frente a los crecientes reclamos de los ciudadanos que quieren ver resultados con la alternancia en Durango, el gobernador de esa entidad, José Rosas Aispuro Torres (PAN), dice que "no podemos llegar y cambiar todo de la noche a la mañana".

Esta semana, el primer Gobierno estatal no priista en la historia contemporánea de Durango cumplió seis meses. En un ejercicio de reflexión, Aispuro habla en exclusiva para El Siglo de Torreón sobre los obstáculos a los que se ha enfrentado su administración, los pendientes y, precisamente, la demanda ciudadana.

→ Lo tuvimos hace más de seis meses como candidato, hoy lo tenemos por primera vez como gobernador; y, pues, la gente está esperando, en la Comarca Lagunera de Durango y seguramente en todo el estado, ver resultados (...). Son seis meses, en seis palabras ¿cómo definiría este arranque de gobierno?

Mira ha sido un arranque con obstáculos, pero con resultados muy concretos, así.

Vamos a empezar con los obstáculos. ¿Qué es lo más complicado a lo que se ha enfrentado José Rosas Aispuro y su administración en este arranque?

Mira, al inicio nos encontramos no sólo con una deuda de largo plazo, pues, que le pesa, que tiene una consecuencia para las finanzas del estado, con un déficit para cerrar el año, y tuvimos que hacer esfuerzos tocando puertas en el Gobierno federal, haciendo esfuerzos propios y pudimos salir sin problema alguno con el cierre del año. Iniciamos un año, pues, como todo mundo lo hemos visto, un año complicado en la cuestión de finanzas públicas, en la economía nacional y sobre todo derivado de la relación que hoy se tiene con el gobierno de los Estados Unidos, eso ha traído todavía una mayor incertidumbre.

Por eso tuvimos que tomar, entre otras medidas, en el inicio del año apoyar a las familias para que pudieran cumplir con la obligación de cambiar placas. Las placas que se están adquiriendo en el gobierno son totalmente gratuitas, o sea, no tienen un costo para los ciudadanos, para los dueños de vehículos. Durante los primeros seis meses del año son placas gratis donde sólo pagan el derecho del refrendo los automovilistas y eso ha permitido que hoy tengamos una participación de veras extraordinaria. Nunca había habido en los primeros meses del año una participación tan amplia como la que hoy tenemos y eso ha sido gracias a la confianza de los ciudadanos para poder tener placas que nos lleven a que haya una identificación totalmente real de los dueños, domicilio de cada uno de los poseedores o dueños de los vehículos. Y esto ha permitido que no sólo se cumpla con una obligación de tener placas, sino también de poder saber que los ciudadanos confían hoy en el gobierno.

Usted menciona como uno de los principales obstáculos el tema financiero y respecto a eso se inició una investigación, una serie de auditorías que seguimos esperando los resultados concretos y sobre todo las consecuencias para quienes encabezaron esto que a simple vista es un desorden financiero y con posibilidad de que haya una malversación de recursos, ¿es así, gobernador?

Sí, mira, están prácticamente a punto de culminar algunas auditorías externas, las internas prácticamente la contraloría ya las terminó y obviamente ha habido ya sanciones en el ámbito administrativo. Ahora falta efectivamente ver cuáles de las acciones que realizaron los funcionarios de la administración anterior se puedan constituir en hechos ya delictivos, ahí estamos por tener todos los elementos para que donde haya pruebas presentemos las denuncias que corresponda. Tengan la seguridad que no habrá borrón y cuenta nueva, que donde haya elementos vamos a actuar.

Yo dije que, entre otras acciones, o sea, los ejes de este gobierno, uno de ellos es el respeto al estado de derecho, vamos a hacerlo todo debidamente fundamentado, o sea, no vamos a hacer un señalamiento si no tenemos todos los argumentos. Yo sé que los ciudadanos dicen: "oiga, nosotros consideramos o se presume que fulano de tal pudo estar involucrado en la malversación de fondos, creemos que lo que hoy tienen no corresponden a los ingresos que tuvo en el gobierno". Y la gente puede tener razón. El detalle está en que tenemos que tener todos los elementos, hay que entender que la corrupción a veces en el gobierno no es sólo el que se lleva directamente un recurso que está destinado para cierta acción sino, a veces, se encubre de tal forma que es bien complicado poder encontrar exactamente dónde está esa situación.

Pero tengan la seguridad todos los ciudadanos, no sólo los de La Laguna, sino del estado, una vez que se concluya todo esto habremos de tener información que nos permitirá primero informarle a la ciudadanía exactamente cuál es el resultado de cada una de las auditorías y en esos resultados obviamente donde tengamos elementos, pues se tendrán que presentar las denuncias correspondientes.

→ ¿Cuánto tiempo, gobernador? Porque la gente se preguntará, y no son pocos los que dicen, bueno, póngale fecha, ¿no?

A ver, es que no es un tema... yo quisiera que hubiese sido de mucho tiempo atrás. La situación es que aquí son muchos los elementos que hay que tener, si esos elementos jurídicamente no los podemos demostrar, aunque haya una suposición de mal manejo de recursos, lamentablemente no se puede actuar. Porque lo de menos sería hacer un señalamiento, tratar de que se libere una orden de aprehensión en contra de personas que si no están debidamente sustentadas, las mismas al día siguiente van a estar libres. Entonces en vez de generar confianza, la gente diría que estamos sólo buscando o haciendo una cacería de brujas y no se trata de eso, se trata de actuar conforme a derecho.

Pero tengan la seguridad que próximamente... o sea, no depende sólo de la decisión mía de la voluntad, porque depende de todos los elementos que se vayan encontrando y tenemos elementos en algunas áreas muy importantes que estoy seguro que nos pueden llevar a que se traduzcan en acciones como las que hoy la sociedad está exigiendo, demandando.

En el plano de la seguridad y procuración de justicia, el estado de Durango y la Comarca Lagunera sufrieron hace tres o cuatro años un repunte inédito en la violencia, en asesinatos principalmente. Hoy la situación no es tan compleja y ya desde el año pasado ha venido disminuyendo. Sin embargo, hay algunos focos rojos que se han identificado, como lo es que la extradición del "Chapo" Guzmán, que todos sabemos tuvo una fuerte presencia y tiene una fuerte presencia su cártel en Durango, ha desatado una lucha interna que de momento está afectando a Sinaloa, pero que pudiera afectar también a Durango o que ya se han dado ciertos brotes en el estado de Durango ¿Qué está haciendo el gobierno de José Rosas Aispuro para que no se desate de nuevo la violencia?

A ver, estamos trabajando primero en coordinación con las autoridades federales, tanto Policía Federal como con el Ejército, a quien le reconocemos todo el respaldo que nos ha dado en el estado y particularmente aquí en La Laguna, donde tenemos un esquema que fue el primero que surgió a nivel nacional: el llamado Mando Especial de La Laguna fue el primero que se implementó. Decirles que estamos trabajando en coordinación también con los gobiernos de las entidades vecinas, con Sinaloa, con Chihuahua, aquí con Coahuila. Con el gobernador Rubén Moreira tenemos una comunicación permanente. Igualmente lo estamos haciendo con Zacatecas, donde la próxima semana me habré de reunir con el gobernador para firmar un convenio de colaboración en materia de seguridad.

Y decirles que en este tema a lo mejor nunca puede uno decir que ya se hizo o que lo que hicimos es lo que se requiere para tener esa garantía de la seguridad. Pero yo quiero decirles que hoy Durango es una de las entidades más seguras del país. Nosotros recibimos en septiembre a la ciudad de Durango y al estado... la ciudad de Durango era la quinta ciudad más segura hoy es la tercera ciudad, mejoramos, después de Mérida, Puerto Vallarta, sigue Durango. Y La Laguna estaba en el lugar número doce, hoy de acuerdo al Inegi y al "semáforo rojo" (sic), que es una organización ciudadana que evalúa los temas de seguridad de las entidades, La Laguna es la octava zona o región más segura del país. Esto no quiere decir que estemos ya satisfechos o conformes con el tema de seguridad, hay mucho por hacer, sobre todo en la parte de los llamados delitos de carácter patrimonial, o sea, el robo en casa-habitación, lo tenemos todavía en un nivel alto en La Laguna. Pero hemos avanzado de manera importante y vamos a seguir trabajando en coordinación con las alcaldesas de Gómez Palacio, de Lerdo, con las autoridades federales, con el Ejército para que podamos no sólo conservar, sino para mejorar.

Por eso vamos a abrir una Academia de Policía aquí en Gómez Palacio para reclutar a jóvenes que tengan esa vocación por el servicio en lo que es el tema de seguridad, y poder ir sustituyendo la presencia del Ejército por policías civiles que realmente estén debidamente capacitados y tengan ese compromiso con la ciudadanía. Aquí todo mundo sabe que desde hace casi seis años no tenemos policías municipales en número suficiente, tanto en Lerdo como en Gómez Palacio. Por eso es que el Ejército nos está apoyando en una labor que hay que reconocer debiera de ser de la autoridad civil.

→ En el tema de la procuración de justicia hay un reclamo desde la administración anterior, no es nuevo, de que la Vicefiscalía no está trabajando adecuadamente. Que no se le da la debida celeridad a los casos; no se atiende como debería atenderse a los ciudadanos que van a presentar una denuncia. Y la queja persiste, la gente no ha visto un cambio en esta dependencia. ¿Cuál es el compromiso y qué están haciendo concretamente gobernador?

A ver, mira, yo dije al principio que había muchos obstáculos todavía y obviamente no podemos llegar y cambiar todo de la noche a la mañana. Estamos gradualmente cambiando algunos de los servidores públicos de cada una de las dependencias. Particularmente en el caso de Vicefiscalía sé que hay una serie de necesidades, por eso hace dos semanas iniciamos la construcción de un edificio que permita tener el acceso a nuevas tecnologías, que haya más instrumentos para la investigación y además vamos a aumentarle el sueldo a la Policía Investigadora y a los ministerios públicos para que podamos tener la garantía de que haya mayor compromiso con la sociedad. Y efectivamente no sólo los vamos a dotar de un nuevo edificio donde tendrán mejores tecnologías, sino también vamos a reforzar en la capacitación y, sobre todo, en vigilar que realmente los ministerios públicos estén actuando en función del interés social y no del interés de los grupos que lamentablemente son los que lastiman a la sociedad.

Sé que es un tema, un reto importante, pero ya iniciamos. No nos hemos quedado cruzados de brazos, vamos a buscar mejorar no sólo en la capacitación, sino también en la infraestructura como ya lo comenté, lo estamos haciendo en Lerdo que es donde está instalada la Vicefiscalía de La Laguna.

