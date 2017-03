Se dice Mischa Barton víctima de 'venganza porno'

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz británico-estadounidense Mischa Barton declaró que fue víctima de una “venganza porno” o “porno vengativo” por parte de un hombre con el que salió.

Esta semana se supo que un material íntimo de la actriz estaba siendo ofrecido en algunos sitios pornográficos.

De inmediato, la abogada de Barton – Lisa Bloom- emitió un comunicado para indicar que perseguirían al responsable.

En una conferencia ofrecida hoy, Bloom y Mischa hablaron del incidente.

Barton señaló que el hombre usó una cámara oculta y la grabó sin su consentimiento. Bloom ya obtuvo una orden de restricción contra el sujeto, informó el portal “TMZ”.

"Sólo quiero decir que estoy viviendo un momento muy difícil. Esta es una dolorosa situación y mis peores miedos se hicieron realidad cuando supe que alguien que creí haber amado, alguien en quien confié, estuvo filmando mis momentos más íntimos y privados sin mi consentimiento, con cámaras ocultas. Luego descubrí algo aún peor: que alguien está tratando de vender esos videos para hacerlos públicos. Estoy acá para pelear no sólo por mí, sino por todas las mujeres. Quiero protegerlas de todo el dolor y la humillación por la que he pasado. Ninguna mujer debería sentir esto. Es algo muy duro de hacer, pero estoy orgullosa de estar poniéndome de pie", señaló en la conferencia, en donde no quiso revelar la identidad del hombre al que señala.

Se dice que el video fue ofrecido por un precio inicial de 500 mil dólares.

Otras famosas de Hollywood que han visto afectadas su intimidad recientemente son Emma Watson y Amanda Seyfried.

Les fueron robadas imágenes privadas que luego aparecieron en internet.



