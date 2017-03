Ataca Trump a periodista que divulgó sus impuestos

El presidente de EU, Donald Trump, atacó hoy en Twitter al periodista David Cay Johnston, que obtuvo parte de la declaración de impuestos del mandatario de 2005 y la divulgó este martes en un programa de la cadena MSNBC.

"¿Alguien cree realmente que un periodista, del que nadie había oído hablar nunca, 'fue a su buzón de correo' y encontró mis declaraciones de impuestos?", se cuestionó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!