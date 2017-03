Su público la hace fuerte

TORREÓN, COAH.-

La cantante Laura Caro estuvo en Torreón; promueve su sencillo Que te vaya bien

A lo largo de 15 años de carrera, Laura Caro ha pasado por momentos muy buenos pero también malos los cuales ha podido sobrellevar gracias a sus seguidores.

"El público me hace fuerte, por eso yo les digo a mis fans que son mi 'Laura Caro Army'. El artista es la punta de lanza pero los que apoyan descargando música, posteando cosas o contestando mensajes son ellos por eso merecen gran parte del crédito", dijo la cantante.

La nacida en Tijuana visitó ayer El Siglo de Torreón y Siglo TV con el fin de promover su reciente sencillo Que te vaya bien, el cual ha tenido una buena acogida por parte de sus fanáticos de toda la República Mexicana.

"La gente ha recibido de una manera increíble este tema, ya tenemos el video lyric y pronto sacaremos el video oficial. En diciembre sacamos una rola que fue Cuando te vayas pero fue un regalo para el público ya que Que te vaya bien es el sencillo principal", dijo Laura.

La artista de 33 años de edad agregó al respecto que todavía no sabe si sacará un disco completo o seguirá por el camino de los sencillos, algo que se ha puesto de moda en la escena musical.

"Estamos viendo, a ver qué pasa. Vienen muchas cosas, muchos proyectos de la mano de mi management Green Light. Espero pronto estarles informando de más canciones o un material completo", refirió.

El año pasado Laura dejó TV Azteca (Donde se dio a conocer gracias a la primera generación de La Academia) para ingresar a La Voz… México de Televisa. Ahí, formó parte del equipo de Gloria Trevi con quien Caro sigue teniendo comunicación.

"Ojalá Gloria y yo podamos colaborar juntas en un futuro, ella ahora está por emprender una gira con Alejandra Guzmán. El haber entrado a La Voz y a Televisa fue un cambio muy padre en mi vida", explicó la nacida un 22 de diciembre.

Hace unos días, Yuridia subió un video en su cuenta de Facebook en el que explicó que su estancia en La Academia fue como haber estado en prisión; Laura opinó lo contrario.

"Yo no estuve en la cárcel. La Academia fue un proyecto que me dio la pauta para que el país me conociera si no, no estuviera aquí ni hubiese podido entrar a La Voz… México", sentenció.

JP y Kike promueven sus sencillos

Laura Caro no acudió sola a Torreón. La acompañaron los cantantes Kike Jiménez y JP Carrasco; los tres inauguraron un estudio fotográfico la noche del lunes.

Carrasco y Jiménez de igual manera visitaron esta casa editora.

JP comentó que recién lanzó el sencillo Esclavo de tu cuerpo, que vendrá incluido en su nuevo disco que incluirá nueve temas más, uno de ellos de la inspiración de Raúl Ornelas.

Por su parte, Kike -Segundo lugar de la cuarta temporada de La Voz… México - informó que días atrás estrenó la rola Te esperaba. Además, dijo que se encuentra feliz de formar parte de la obra musical Rent.



