Desinterés eleva la impunidad en delitos

DE 2014 A 2016 SE HAN DENUNCIADO 254 DELITOS SEXUALES

El siglo de torreón

El desinterés y la falta de preparación y sensibilización por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, así como del tema preventivo, contribuyen a las elevadas cifras de impunidad que existen en La Laguna de Durango en cuestión de delitos sexuales cometidos en su mayoría contra mujeres, considera Sandra Sierra, presidenta de la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres.

"En La Laguna que no se juzga con perspectiva de género y no se siguen protocolos de actuación en torno a los delitos contra las mujeres, y para muestra basta un botón: el lunes, una víctima de violación tuvo que asistir a una audiencia de conciliación con su agresor para no caer en desacato judicial", dijo.

Señala que mientras en Torreón, y después de insistir, la autoridad respondió a la sociedad civil a través de la generación de mesas interinstitucionales de discusión y análisis, donde participaron la Procuraduría de Justicia, Centro de Justicia para las Mujeres, institutos municipales de la Mujer, entre otros en La Laguna de Durango, "la evasión ha sido de forma exclusiva la única respuesta institucional".

Sierra sostiene que la violencia sexual contra las mujeres en La Laguna de Durango es más alta que la media nacional, según las estadísticas del Semáforo delictivo y la mayor parte de las víctimas, son menores de edad que no reciben un modelo de atención integral, y los casos resueltos son mínimos.

El Siglo de Torreón publicó que de 2014 a 2016 se registraron 254 denuncias por violaciones sexuales, de las cuales sólo hay 18 personas sentenciadas. "De esta manera, el acceso a la justicia sigue siendo una deuda hacia las mujeres en esta parte del estado".

Es por eso que las organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad buscan la Declaratoria de Alerta de Género.

"Ante la imposibilidad de entablar un diálogo con las instancias estatales encargadas de la seguridad de las mujeres, estaremos en los próximos días, solicitando ante la Secretaría de Gobernación, una Alerta de Violencia de Género para el Estado, la cual, es un mecanismo de protección dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las mujeres para que se concreten acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, y de esta manera garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres y las niñas".

Archivo

Incremento Abuso sexual. Abuso sexual. ⇒ Las denuncias por abuso sexual han ido en aumento. ⇒ En 2014 se registraron 83 denuncias. ⇒ En 2015 fueron 75 denuncias por abuso sexual. ⇒ El año pasado se registraron 118 denuncias.

Alerta. Proceso para la Alerta de Género continúa por parte de organizaciones sociales.