Presentan nueva producción fílmica para Durango

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El próximo lunes 29 de mayo, arrancará en el Puente de Ojuela la filmación de la película Déjalo Ir (Let It Go), que dirigirá el cineasta jalisciense Alfonso Anzaldo.

Es un western policiaco, la cual iniciará su filmación en Mapimi y posteriormente se dirigirá a Durango capital y otros lugares del estado, así lo anunciaron el director del filme, el secretario de turismo del Estado, Víctor Hugo Castañeda Soto y el director de cinematografía de Durango, Christian Sida.

Esta filmación durará 22 días, la primera semana se realizará en el Pueblo Mágico de La Laguna y las siguientes semanas estará en los estudios de Durango en donde se han creado varias de las películas del Viejo Oeste más emblemática.

El apoyo que dará el gobierno del Estado será en especie y facilidades para que la producción realice el proyecto, además que será una derrama económica para Durango, que cuenta con una larga tradición de ser la locación para 128 películas en casi 60 años.

El secretario resaltó la oportunidad que representa para el estado de recibir esta producción y de la cual espera que tenga una gran distribución no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El director Alfonso Anzaldo espera contar una buena historia, la cual estará hablada en inglés, será filmada en formato digital y que busca hacer un homenaje al clásico género del Oeste, que tanto ha dado a Durango en su historia. “Este es un western policiaco, en donde un mercenario sanguinario busca rescatar una chica de las manos de otro bandolero. Ella es hija del sheriff de Santa Fe, Nuevo México.

Él la rescata y decide unirse al sheriff para buscar al bandolero, sin embargo el padre de la chica es asesinado no por los mercenarios, sino por una persona de su propio equipo de alguaciles, así comienza la trama de Déjalo Ir”, así presentó Alfonso Anzaldo su proyecto Déjalo Ir, el cual iniciará a filmar en Mapimí.

La trama gira en dar con el responsable del crimen y por tanto el protagonista realizará un viaje hasta dar con las respuestas de este asesinato. Es por ello que Anzaldo eligió Durango porque es la cuna de las películas del Viejo Oeste en nuestro país, “nosotros queremos hacer un homenaje al western clásico y a las películas que se han realizado en diferentes locaciones de Durango”.

La propuesta de la película, en palabras del director, “es resaltar los valores que a veces olvidamos de la verdad, del honor, la amistad”. Pero también para el director es importante rescatar ese western clásico de planos largos, de secuencias intensas, que atrajeron a muchas generaciones a los cines.

Una de las influencias importantes para el desarrollo de este filme es Clint Eastwood, a quien Anzaldo valora su propuesta visual pero también el tratar de adaptar este género a los tiempos actuales, sin perder el toque de lo que son las características del Viejo Oeste. “En Mapimi arrancamos y ahí tendremos varias sorpresas. Vamos a necesitar extras de por allá, por lo que nos daremos a la tarea de encontrarlos, así como a empresas que puedan apoyarnos en la filmación y dejar así una derrama para la Comarca”.

Esta película contará con talento nacional, por lo que espera que el que trabajo que hará todo el equipo se vea en pantalla y sea un orgullo para todos. Mantener la tradición El secretario Castañeda Soto comentó que para Durango es importante seguir apoyando a los proyectos cinematográficos, como Déjalo Ir, del cual espera será un éxito.

“Durango guarda una tradición que inició oficialmente desde 1958, aunque el primero que filmó ahí fue Pancho Villa, pero la realidad es que lo importante es revivir está actividad cinematográfica, ya que tenemos los escenarios y los parajes que han sido atractivos para varias producciones”. La importancia de este proyecto es que se promocionará al estado y dejará una derrama económica, por lo cual la administración de José Rosas Aispuro busca atraer a otras producciones que estén interesados en filmar en Durango.

Las locaciones han sido utilizadas en 128 películas, pero también se han realizado varios videos musicales, como el último de Cartel de Santa, el cual ha sido en éxito en Youtube.

“Se destaca mucho el sol, la iluminación, es atractivo el paraje natural que tenemos en el estado”. Pero además el estado dará un incentivo en especie para la producción, la cual se busca que los incentivos se queden en Durango para que se aproveche la derrama y apoye a la cinematografía del estado, “por ello la derrama es mayor a la cantidad que invertimos”, comentó Castañeda Soto.

El secretario invitó a todas la personas que visiten Durango y conozcan donde se han filmado las distintas producciones, así como conocer al estado y sus atractivos.



El apoyo que dará el gobierno del Estado será en especie y facilidades para que la producción realice el proyecto. (ARCHIVO)